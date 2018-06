Torra espera de Sánchez una negociació bilateral "de Govern a Govern"

Quim Torra, president de la Generalitat (Europa Press)





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest dissabte al president del Govern, Pedro Sánchez, que assumeixi "riscos" en el diàleg amb el Govern i ha apuntat que la seva intenció és que les seves trobades portin a una negociació bilateral entre els dos executius.





"El que cal és que prenguem riscos. Que sapiguem trobar espais en les polítiques socials o en la defensa dels drets civils i de les llibertats", ha sostingut en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press.





Torra ha assenyalat que es parla de diàleg però que s'hauria de començar "a utilitzar la paraula negociació, negociació de Govern a Govern", ja que considera que el que sempre ha demanat l'independentisme és la negociació bilateral entre la Generalitat i l'Estat.





Ha celebrat que Sánchez vulgui una reunió efectiva i que "no es tracta de fer-se una foto", encara que ha vaticinat que cadascú portarà les seves posicions a aquesta primera trobada.





"Ell em dirà que vol garantir la unitat territorial, jo li diré que surto d'un referèndum i d'una declaració d'independència, i aquí començarem a parlar", ha explicat.





Així mateix, ha assegurat que espera sortir de la primera reunió amb Sánchez amb la perspectiva de tornar a tenir aviat una altra reunió, i que acudirà sense condicions per "veure quin és l'espai de joc" i les oportunitats de negociació.





"NO ESPERO GESTOS, ESPERO SOLUCIONS"





El president de la Generalitat ha expressat la seva confiança que els processos d'extradició fracassin i suposin "un primer pas important en els assumptes judicials a l'Estat", però ha advertit que el nou Govern hauria de propiciar canvis en les condicions dels presos sobiranistes .





"M'estranya molt que amb un partit d'esquerres, amb el PSOE, un cantant hagi de continuar a l'exili", ha criticat, en referència al raper Valtonyc.





Sobre l'acostament dels presos, ha rebutjat que pugui servir com un gest del nou Govern, ja que creu que és una qüestió de justícia: "Jo espero justícia. Es parla de l'acostament dels presos. Ja haurien d'estar acostats. Això de les mostres i gestos de bona fe jo ho desvinculo de les converses".





"No espero gestos, espero solucions", ha avisat, i ha afirmat que no utilitzarà els presos sobiranistes com a moneda de canvi en negociacions amb l'Estat.





AVANÇAR SENSE RETÒRICA NI SIMBOLISMES





Torra ha destacat que no renuncia a cap via per aconseguir la independència, però que estan disposats a parlar de tot, encara que ha descartat posar terminis a la independència de Catalunya, ja que creu més important "crear moments".





"Vam ser capaços de fer un acte unilateral magnífic l'1 d'octubre. Doncs potser haurem de crear un altre acte, si cal, unilateral, que ens porti a un d'aquests moments", ha afegit, tot i que ha assegurat que la seva prioritat és que es pugui acordar amb l'Estat.





A més, ha alertat que el seu "risc" és basar la seva acció política en el simbolisme i considera que s'equivocarà molt si ho fa.





"No podem caure en la retòrica i en simbolismes i, per tant, hem d'avançar. I avançarem", ha sentenciat.