La cadena pel dret a decidir a Euskadi cobreix 200 quilòmetres amb més de 175.000 participants

Un aspecte de la cadena humana al País Basc aquest diumenge (Europa Press)





Més de 175.000 ciutadans s'han mobilitzat aquest diumenge a Euskadi per reivindicar el dret a decidir, formant una cadena humana que ha connectat Bilbao, Sant Sebastià i Vitòria, i que ha conclòs amb la lectura d'un manifest davant del Parlament Basc, a la capital alabesa, segons les dades aportades per l'organització.





La mobilització, convocada per la plataforma 'Gure esku Dago' ( 'Està a les nostres mans'), ha comptat amb la participació de destacats dirigents polítics, entre ells representants del PNB com el president de l'EBB, Andoni Ortuzar, els president a Guipúscoa, Joseba Egibar, i Biscaia, Itxaso Atxutxa, els alcaldes de Bilbao, Juan María Aburto, Sant Sebastià, Eneko Goia, i Vitòria, Gorka Urtaran, el diputat general de Guipúscoa, Markel Olano, o la presidenta del Parlament basc, Bakartxo Teuleria.





També han acudit nombrosos representants d'EH Bildu com el coordinador general, Arnaldo Otegi, o els parlamentaris Maddalen Iriarte, Miren Larrion o Pello Urizar, així com el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez. A més, ha estat present la representant de Elkarrekin Podem Pili Zabala i la secretària general de LAB, Garbiñe Aranburu.





Així mateix, han participat representants catalans com el diputat d'ERC Gabriel Rufián, Ignasi Termes, d'Òmnium Cultural, i Elisenda Paluzie, de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

En l'acte de cloenda de la mobilització, portaveus de 'Gure esku Dago' han llegit un manifest en què han subratllat que amb la mobilització d'aquest diumenge "aquest poble ha deixat molt clar que no està disposat a fer passos enrere en els seus objectius ".





Aquest col·lectiu ha mostrat la seva confiança que el 2019 es puguin donar "passos significatius per avançar en el dret a decidir", que consideren "un instrument fonamental per garantir la convivència a llarg termini", perquè "tenint com a únic límit la voluntat democràtica de la ciutadania, permet defensar tots els projectes polítics en igualtat, sense exclusions ".





Redoblar l'esforç





Aquesta plataforma considera que és el moment de "redoblar l'esforç" i de "deixar de banda els prejudicis" per assolir la sobirania, un procés en el qual ha mostrat la seva voluntat de col·laborar amb els partits polítics, amb les institucions i amb els agents socials.





Amb aquest fi, ha anunciat que en els pròxims mesos tractarà de promoure "un espai permanent de col·laboració i consens", que pugui conduir a "un pacte de païs que, tenint en compte els diferents territoris [Euskadi, Navarra i el País Basc francès], ens porti a decidir quin futur volem ".





'Gure esku Dago', que ha elaborat un document amb 2.019 raons per reclamar el dret a decidir, ha anunciat que després d'aquesta mobilització a Euskadi, espera poder "arribar aviat" amb les seves propostes al Parlament de Navarra.





La cadena humana de 'Gure esku Dago', en què han participat més de 175.000 ciutadans, segons dades aportades per l'organització, que ha destacat que es tracta de "la major mobilització a Euskal Herria" a favor del dret a decidir.





La iniciativa ha unit les tres capitals de la comunitat autònoma, en un recorregut de 202 quilòmetres. Els organitzadors han comptat amb l'ajuda de 500 voluntaris i han mobilitzat mil autobusos per desplaçar des dels seus llocs de residència a les persones que han donat suport a la mobilització.