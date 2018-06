Feijóo guanya força com a successor de Rajoy

Alberto Núñez Feijóo guanya adeptes com a successor de Mariano Rajoy a la presidència del Partit Popular. Fonts populars ho donen per fet si Feijóo es presenta com a candidat al congrés extraordinari del partit que ha de fer pujar al pròxim líder del PP.





Sense Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal, les previsions apunten que Feijóo podria ser elegit "per aclamació".





Després de la sentència de la trama Gürtel i la pèrdua de la moció de censura del PP, que va fer president del govern a Pedro Sánchez, Feijóo sembla com un candidat allunyat de la corrupció.





Entre els punts negatius del president de la Xunta de Galícia, figura la polèmica fotografia apareguda amb el narcotraficant Marcial Dorado Baúlde en un iot a la ria d'Arosa.





Els defensors de Feijóo ja compten amb aquesta campanya en contra per la foto al iot. En el seu moment, ja es va dir que estava de vacances amb més persones i que desconeixia els negocis de Daurat.