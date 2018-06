​La AN sentencia que el PP valencià es va finançar de manera tan irregular que va ser "delictiva"

El Jutjat central penal de l'Audiència Nacional ha condemnat a 4 anys de presó l'exsecretari general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa i absol l'exvicepresident Vicente Rambla pel finançament irregular del partit liderat llavors per Francisco Camps en les eleccions de 2007 i 2008, que considera que va ser tan il·legal que va ser "delictiva".





El jutge José María Vázquez Honrubia també condemna els líders de la trama Gürtel: Francisco Correa a 5 anys i tres mesos de presó; Pablo Crespo a 5 anys de presó; ja Álvaro Pérez 'El Bigotes' a sis anys i nou mesos per girar factures falses perquè altres empresaris sufragui il·lícitament part dels actes electorals dels populars.





Aquestes penes s'acumulen a les imposades ja per les irregularitats a Fitur i per la primera època de la trama Gürtel -en aquesta darrera 'El Bigotes' va resultar absolt-.





El magistrat considera que ha quedat provat que els populars valencians van pagar amb diner negre part dels actes electorals de les campanyes autonòmiques i municipals de 2007 i les generals de 2008 i altres esdeveniments, tots ells organitzats per l'empresa de la Gürtel, Orange Market.





El Jutjat recull en la seva sentència relativa a la branca valenciana del cas Gürtel per la qual condemna 18 persones a penes d'entre quatre i sis anys i nou mesos de presó, que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) es va finançar de manera "tan absolutament irregular" durant les campanyes electorals de 2007 i 2008 que "va ser delictiva".





El magistrat José María Vázquez Honrrubia considera provat en la seva resolució que la formació popular valenciana, liderada llavors per l'expresident valencià Francisco Camps, va contractar amb Orange Market, l'empresa del capitost de la xarxa, Francisco Correa, serveis que van abonar "de manera irregular, en part en efectiu i en part a través de tercers".





Es refereix amb aquests tercers als nou empresaris que van confessar durant la vista oral celebrada entre els mesos de gener fins a maig, que havien finançat de manera irregular el PP valencià. De fet, la resolució distingeix tres grups: el relatiu a aquests empresaris, el que van integrar els membres del 'Grup Correa' i els membres del grup polític', entre els quals es trobaven el e x secretari general del PP valencià Ricardo Costa.





"La declaració de Costa corroborada testificalment per Luis Bárcenas, acredita que efectivament existia un finançament il·legal del PPCV, tant com que Costa era plenament conscient que aquesta manera de pagament era totalment il·lícit", diu la resolució. El seu interrogatori va marcar el rumb de la vista oral en assenyalar directament a Camps i a l'expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino com els dirigents que van encarregar finançar amb diner negre les campanyes d'aquests anys.





Al MARGE DE LA LLEI





Pel que fa a les campanyes jutjades, la sentència conclou que la formació no va tenir en compte la quantia màxima admesa de despesa electoral que preveu la Llei i per això van recórrer a aquests empresaris valencians, els quals no podien fer donacions al PP perquè tenien contractes amb el govern presidit durant aquests anys per Camps.





La sentència xifra en 175.000 euros l'única quantia declarada per la societat Orange Market per l'organització d'actes per a les campanyes de 2007 i 2008, entre ells el míting que va oferir el president del Partit Popular, Mariano Rajoy, a la plaça de Toros de València en 2008. No obstant això, el magistrat José María Vázquez Honrrubia assenyala en la seva resolució que "va ser molt superior" el servei que va encarregar i va rebre d'Orange Market.





En concret, determina que 1.155.231 euros els diners que no va ser objecte de facturació i comptabilització en relació amb els actes executats per a les eleccions autonòmiques de 2007, així com 78.878 euros per les autonòmiques d'aquest any. Amb motiu de les eleccions de 2008, el jutge xifra en 801.810 euros pels serveis prestats per la xarxa de Correa i que tampoc van ser objecte de facturació i comptabilització.