Un centenar de persones rescatades a l'Estret després de la localització de quatre noves pasteres

Efectius de Salvament Marítim han rescatat un total de 98 persones aquest dilluns en aigües de l'Estret de Gibraltar després que hagi recollit a 87 persones, entre elles dues dones i diversos menors, després de la localització en quatre pasteres. Segons ha informat un portaveu de Salvament Marítim, durant el trasllat al port de Tarifa (Cadis) en el matí d'aquest dilluns de la primera embarcació rescatada de la jornada, per part de la 'Salvamar Arcturus', quan aquesta es trobava a set milles del port, va localitzar a set milles de la destinació a dos homes menors d'edat, d'origen magribí, que viatjaven en una piragua.





De manera immediata, la 'Arcturus' va rescatar els dos menors i al costat dels 11 rescatats prèviament, els va traslladar al port de Tarifa on van desembarcar passades les 9,00 hores. D'altra banda, la 'Guardamar Concepció Arenal' ha localitzat a 3,5 milles al sud-est de Barbate una pastera en la qual viatjaven 45 persones d'origen magribí, entre elles una dona i diversos menors. Després de procedir al seu rescat, la 'Concepció Arenal' ha traslladat als migrants al port on han arribat al voltant de les 9,18 hores.





Així mateix, la 'Salvamar Gadir' va trobar una altra pastera a les rodalies del far de Punta Camarinal, a Tarifa. Quan s'aproximava a l'embarcació per efectuar el rescat, nou persones s'han llançat l'aigua i han arribat a la costa pels seus mitjans, sent aquests atesos per la Guàrdia Civil. Així, la 'Gadir' va procedir al rescat d'unes 33 persones d'origen magribí, entre elles una dona, als qui va traslladar al port de Barbate.





D'altra banda, la 'Salvamar Acturus', en una segona actuació, ha rescatat sobre les 11,15 hores a set homes d'origen subsaharià que navegaven en una pastera a 20 milles al sud-est de Tarifa. Entorn de les 12,00 hores, la 'Arcturus' ha traslladat al port a aquests set migrants rescatats. Cal recordar que en un primer moment la 'Salvamar Arcturus' ha rescatat a onze homes subsaharians d'una pastera localitzada dotze milles al sud-oest del municipi gadità de Tarifa.





Segons ha informat el Servei Coordinat d'Emergències 112 d'Andalusia en un comunicat, el Centre Coordinador ha rebut l'avís de la intercepció per part de Salvament Marítim sobre les 08,25 hores, pel que ha alertat a continuació a efectius de la Guàrdia Civil d'Algesires, al Cos Nacional de Policia i l'Equip de Rescat Immediat d'Emergències a Mar (ERIE) de la Creu Roja. Els ocupants de l'embarcació, tots homes subsaharians, es troben en bon estat de salut, segons han assenyalat des del telèfon únic d'emergències.