Nova tècnica per avaluar el fetge en pacients de risc

El Dr José Altamirano / Quirónsalud.





L'Hospital Quirónsalud de Barcelona ha incorporat un mètode no invasiu que, a través d'ones d'ultrasons, proporciona indicadors per prendre decisions sobre el tractament, seguiment o pronòstic a llarg termini de les malalties hepàtiques cròniques.





Unes malalties que poden derivar, si no es tracten a temps, en cirrosi o, fins i tot, càncer de fetge.





Aquesta tècnica permet mesurar l'elasticitat del fetge i permet valorar un volum de teixit 100 vegades superior a una biòpsia hepàtica.





La elastografia de Transició proporciona informació sobre la rigidesa d'aquest òrgan, un indicador clau per valorar si el pacient té cirrosi -es produeix quan el fetge està molt rígid-, també aporta indicadors sobre el greix o viscositat del fetge.





Els pacients amb el fetge gras poden desenvolupar esteatosi hepàtica, que provoca inflamació o esteatohepatitis i mort cel·lular, i que, si no es tracta, pot portar a la fibrosi hepàtica, que causa una disminució del flux sanguini a través del fetge i una acumulació de teixit cicatricial.





Sense tractament, la fibrosi del fetge pot progressar i portar a cirrosi, fallada hepàtica i càncer de fetge, segons han ressaltat els experts.





TRASTORNS METABÒLICS





En l'actualitat, el fetge gras no alcohòlic és una malaltia associada a trastorns metabòlics, com l'obesitat o la diabetis de tipus 2, i afecta, aproximadament, a un 30% de la població a Catalunya.





Així mateix, fins a un 20% de pacients amb diabetis tipus 2 i proves de funció hepàtica normals poden presentar lesions histològiques de esteatohepatitis.





No obstant això, només una petita part dels pacients amb fetge gras no alcohòlic desenvolupen cirrosi, i el principal factor predictiu és la fibrosi hepàtica; a més la fibrosi hepàtica en aquesta població és un factor de risc per a esdeveniments cardiovasculars posteriors.





El hepatòleg i facultatiu del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Quirónsalud Barcelona José Altamirano ha ressaltat que "s'estima que aproximadament vuit de cada deu persones amb obesitat-sis a set de cada deu diabètics desenvoluparan fetge gras al llarg de la seva vida, amb les complicacions associades per al fetge i el sistema cardiovascular ".