Torra cedeix al xantatge de la CUP i promet un procés constituent

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat aquest dilluns 11 de juny a la CUP que manté intacta la intenció de buscar en aquest mandat que Catalunya sigui una república i els ha promès que buscarà iniciar un procés constituent "el més aviat possible" .





Ho ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, després de la reunió que Torra ha mantingut a la Generalitat amb els diputats Carles Riera i Natàlia Sànchez.





"Compromís explícit del president Torra que no pensem renunciar a res. Plena ambició nacional; si no, no estaríem aquí", ha assenyalat Artadi.





Torra també ha garantit que assumeix com a pròpia la proposta d'acord que JxCat i ERC van fer arribar a la CUP al març per desencallar la investidura -que no es va arribar a signar-, en la qual es contemplava aquest procés constituent i impulsar un Consell de la República a Bèlgica.





El president ha assegurat als 'cupaires' que el procés constituent ha d'establir "les bases de la futura constitució catalana", i ha garantit que en ell tindrà un paper tant el Parlament, com a principal institució catalana, com la ciutadania, a través de altres canals participatius.





PETICIONS A CANVI DE DONAR SUPORT DELS PRESSUPOSTOS





La CUP ha exigit al Govern recuperar la resolució independentista que el Parlament va aprovar el 9 de novembre de 2015 i va anul·lar després el Tribunal Constitucional: Artadi ha replicat que això no depèn de la Generalitat, sinó dels grups independentistes del Parlament.





"Els hem emplaçat que el treballin els grups", ha dit Artadi, que ha recordat que aquella resolució es va aprovar a la Cambra i que aquesta mateixa és la ha de decidir si la reactiva o la deixa com està actualment, que és sense efectes.





La CUP també ha exigit al Govern que recuperi les lleis socials impugnades pel Govern central al TC per la via unilateral, és a dir, sense esperar el resultat de la al·legacions que la Generalitat té previst presentar davant del TC.





Artadi s'ha limitat a replicar els 'cupaires' que "les aprovacions de lleis per part del Parlament és evident que són un acte unilateral", i ha recordat que l'actual Govern aposta perquè la Cambra recuperi aquestes normes com més aviat millor.





Torra ha entès que la CUP tindrà una posició "més reactiva que activa" amb els Pressupostos de 2019 i que, per tant, els anticapitalistes no s'inclinen per donar-los suport avui per avui, però el Govern no descarta negociar amb ells i tractar de sumar .