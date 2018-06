Metges sense Fronteres alerta que el 'Aquarius' necessita desembarcament immediat

Foto Karpov/ Sos Mediterranee.





L'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) ha expressat la seva preocupació per la possibilitat que el vaixell de rescat 'Aquarius' hagi de desplaçar-se fins a València per desembarcar els 629 migrants rescatats durant el cap de setmana en aigües del Mediterrani, ja que això suposaria reduir notablement la capacitat de resposta davant un possible nou naufragi.





"MSF sol·licita el desembarcament immediat de les persones que es troben a bord. Amb el vaixell rumb a Espanya, es reduirà encara més la capacitat al mar per les operacions recerca i rescat. Migrants i refugiats segueixen sortint cada dia de Líbia en pots" , ha advertit MSF.





A més, MSF ha expressat la seva "preocupació" per la seguretat dels migrants rescatats que estan a bord del 'Aquarius', entre ells "malalts, ferits, dones embarassades i menors".





En particular, ha subratllat que "un viatge de tres dies a València en un vaixell que supera la seva capacitat màxima és insegur".





A més, recorda que el vaixell encara necessita instruccions formals dels Centres de Coordinació de Rescat Marítim de Roma i Madrid.





De moment, els migrants han rebut un carregament de 950 ampolles d'aigua, 800 paquets de fideus instantanis i galetes des d'un vaixell de la Marina maltesa.





MÉS DE 600 RESCATATS





Un total de 629 immigrants, entre ells 123 menors no acompanyats, altres onze nens i set dones embarassades, van ser rescatades durant el cap de setmana davant de les costes de Líbia en diversos operatius realitzats pel 'Aquarius', la Guàrdia Costera i l'Armada d'Itàlia i vaixells mercants.





Tot i que la intenció del 'Aquarius' era arribar a Catània, a Sicília, el nou ministre d'Interior, Matteo Salvini, ha ordenat el tancament dels ports italians, subratllant que segueix el model de gestió migratòria d'altres socis de la UE, entre els que ha citat a França i Espanya.





Sánchez ha donat instruccions perquè Espanya aculli el 'Aquarius', segons ha informat Moncloa. El destí seria concretament el port de València.