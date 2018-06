L''Aquarius' descarta viatjar a Espanya perquè és un viatge llarg i insegur

El vaixell 'Aquarius', en què viatgen més de 600 persones abandonades a la seva sort a la Mediterrània, descarta viatjar a Espanya per la inseguretat que generaria un viatge d'entre tres i cinc dies fins a València.





Tant l'ONG SOS Méditerranée com Metges Sense Fronteres (MSF) han confirmat que es descarta l'opció de València, tal com havia ofert el Govern de Pedro Sánchez, per la inseguretat d'un viatge tan llarg i causa de l'empitjorament del temps.





"És responsabilitat de les autoritats marítimes italianes trobar una solució ràpida i segura per a les 629 persones a bord de l''Aquarius'", ha subratllat SOS Mediterranée.





L'organització ha destacat que Salvament Marítim espanyol va proposar acollir al vaixell a València, "però arribar a Espanya portaria diversos dies". "Amb 629 persones a bord i el clima empitjorant, la situació podria tornar-crítica", ha advertit. "La prioritat ha de seguir sent la seguretat de tots els supervivents", ha postil·lat.





Després de valorar "molt positivament" el gest del Govern espanyol, les dues ONG han recordat que amb 629 persones a bord i el deteriorament previst en les condicions meteorològiques podrien portar a "una situació crítica" en el trajecte fins a València, a 1.300 quilòmetres de distància.









En els seus comptes oficials de Twitter, han recalcat que la prioritat és garantir la seguretat de totes les persones migrants a bord del vaixell de rescat.





"És insegur per al vaixell, per a la tripulació i per a la gent rescatada", ha assenyalat en el seu compte de Twitter sobre la base de la informació facilitada des de l'ONG SOS Méditerranée.





Poc abans, des de l'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) han reclamat que es permetés el desembarcament immediat dels 629 migrants rescatats a la Mediterrània i ha expressat la seva preocupació per la possibilitat que el vaixell hagués de desplaçar-se fins a València, ja que això suposaria reduir notablement la capacitat de resposta davant un possible nou naufragi.









A més, MSF ha expressat la seva "preocupació" per la seguretat dels migrants rescatats que estan a bord del 'Aquarius', entre ells "malalts, ferits, dones embarassades i menors".





En particular, ha subratllat que "un viatge de tres dies a València en un vaixell que supera la seva capacitat màxima és insegur". A més, recorda que el vaixell encara necessita instruccions formals dels Centres de Coordinació de Rescat Marítim de Roma i Madrid.