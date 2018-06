SCC recopila vídeos de la protesta contra el seu acte a la UB per dur-los a Fiscalia

José Rosiñol, Sixto José Cadenas (SCC)





El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha explicat aquest dimarts que l'entitat recopilen vídeos dels incidents de dijous a la Universitat de Barcelona -on l'entitat va interrompre un esdeveniment per la protesta que es va fer a les portes- "per traslladar-los a Fiscalia ".





Ho ha dit en roda de premsa després de preguntar per la concentració contra un acte sobre Miguel de Cervantes que SCC celebrava a l'Aula Magna i que es va interrompre en no poder-se "garantir la seguretat dels presents".





Rosiñol ha fet una crida a la calma, ha expressat preocupació per "aquestes dinàmiques de coartar la llibertat d'expressió i expressions democràtiques", i ha subratllat que era un acte cultural i no polític.









"No pot ser que ens llisquem cap a escenaris de confrontació entre catalans", ha lamentat al costat del responsable d'Esdeveniments i Mobilització de SCC, Sixto Cadenas, després de presentar una iniciativa per narrar en català els partits de la Selecció Espanyola de Futbol durant el Mundial de Rússia que comença aquesta setmana.





Així mateix, ha anunciat que demanaran una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, per expressar-li "preocupació pel que està passant a Catalunya", que creu que porta cap a un escenari de confrontació entre catalans.









En plantejar si es veurà amb els líders de les entitats sobiranistes amb els quals va proposar reunir-se, entre els quals es troben l'empresonat president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha rebutjat viatjar fins a la presó de Soto del Real per a la trobada: "Parlem de coses serioses ".





L'entitat va plantejar la setmana passada trobar-se amb Òmnium i l'ANC per reclamar "respecte a la legalitat vigent", al que l'entitat cultural va respondre que sempre ha estat partidària del diàleg amb tots els demòcrates que rebutgin la violència, i ha instat SCC a demanar una visita a la presó de Soto del Real per veure amb Cuixart.