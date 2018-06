Artadi i Batet preparen la reunió entre Torra i Sánchez

Elsa Artadi, portaveu i consellera de la Generalitat





La consellera de Presidència, Elsa Artadi, i la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, seran les encarregades de preparar la futura reunió entre els presidents de la Generalitat i del Govern, Quim Torra i Pedro Sánchez.





En roda de premsa després del Consell Executiu, la mateixa Artadi ha explicat que així ho van parlar els dos presidents en la conversa telefònica que van mantenir divendres, i ha assegurat que encara no hi ha data ni ordre del dia per a la trobada.





Artadi sí que ha advertit que no entendria que l'enfocament que Sánchez donés a la seva trobada amb Torra fos el mateix que doni a les reunions que contempla fer amb altres president autonòmics: "Catalunya és l'únic parlament que té una majoria independentista i per segona vegada ".