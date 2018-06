La mortalitat dels ciclistes que circulen per les carreteres espanyoles ha augmentat un 36,7% en els últims cinc anys, segons revela l'Associació Professional d'Empreses Formadores en Seguretat Viària (Formaster), amb dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) .





Segons Formaster, un total de 67 ciclistes van perdre la vida en un accident de trànsit el 2016, el que representa el 3,7% dels morts en carretera a Espanya durant aquest any, una dada que considera "alarmant".





No obstant això, aquesta xifra augmenta si s'analitzen quants ciclistes van estar involucrats en accidents de trànsit. El 7,5% dels sinistres a la carretera va tenir involucrat un ciclista, és a dir, aquests usuaris de la via van estar implicats en un total de 7.673 accidents.





Pel que fa a ferits greus que van necessitar hospitalització en 2016, el 7,5% (736) van ser ciclistes, una dada que també ha augmentat en els últims cinc anys, en concret un 25%.





En aquest sentit, de cada cent accidents on hi ha un ciclista involucrat, deu d'ells resulten ferits greus amb necessitat d'hospitalització o bé moren.





L'accident més comú en el qual es veu involucrat un ciclista és la col·lisió lateral o frontolateral, amb un 24% dels accidents, seguit de l'abast o col·lisió posterior per no reduir el cotxe la velocitat ni guardar la distància de seguretat oportuna, amb un 14% dels sinistres. El tercer accident és la sortida de la via del ciclista, amb un 11% dels sinistres.





Per part dels ciclistes, també cal parlar de les infraccions que cometen els ciclistes i que comporten un accident. La més comuna a la carretera (4,6%) és no mantenir la distància de seguretat, seguida de no respectar la prioritat en una cruïlla (2,5%) i envair el carril contrari.





Pel que fa a infraccions dels ciclistes en vies urbanes, les més freqüents (5%) són no respectar la prioritat a les cruïlles i la de circular en sentit contrari (4,8%).





A més, Foremaster indica que un 82% dels ciclistes fa servir el casc en vies interurbanes, percentatge que baixa al 28% en el cas dels ciclistes en vies urbanes.