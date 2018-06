El Suprem obrirà judici encara que Puigdemont estigui a Alemanya

Llarena té decidit finalitzar la instrucció del sumari de la causa de l'1-O a l'inici de l'estiu i un cop resolts els recursos de les defenses, ha de dictar la interlocutòria d'obertura de judici oral perquè aquest comenci a la tardor. La decisió del jutge és ferma, tot i que el termini que s'ha fixat impliqui que no es pugui jutjar Puigdemont, en el cas que el tribunal alemany denegui l'extradició.





La Fiscalia de Schleswig-Holstein ha sol·licitat per segona vegada al tribunal el lliurament immediat de l'expresident a la Justícia espanyola pels delictes de rebel·lió i de malversació.





El magistrat Llarena està decidit a continuar amb el procés per no perjudicar a la resta de processats en la causa, especialment als empresonats a la presó provisional sense fiança: els exconsellers de la Generalitat, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raul Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull i els ex líders de l'ANC i Òmniun, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





També dels processats que han quedat en llibertat sota fiança o amb altres mesures cautelars: els exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó; els ex membres de la Mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet i la cupaire Mireia Boya.





Entén l'instructor de retardar la instrucció fins que Puigdemont i els altres fugats (Marta Rovira, Anna Gabriel i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí) siguin extradits suposaria una demora de setmanes "i fins i tot mesos", una cosa que afectaria negativament a la resta d'encausats.





Llanera esperarà que el tribunal de Schleswig-Holstein decideixi sobre la situació de Puigdemont fins al 30 de juny. En cas que sol·liciti una pròrroga del termini, el jutge seguirà endavant amb el procediment perquè s'agiliti el màxim possible. Si això succeeix Puigdemont, Rovira, Gabriel, Comín, Puig, Serret i Ponsatí seran declarats en rebel·lia per no haver-se personat a l'Alt Tribunal i continuaran amb la seva recerca.