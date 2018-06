L'Audiència de Palma dóna cinc dies a Urdangarin per ingressar a la presó

L'Audiència Provincial de Palma ha donat cinc dies a l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, perquè ingressi a la presó, segons han informat des de l'Audiència.





El marit de la Infanta ha acudit aquest dimecres a l'Audiència Provincial de Palma sobre les 12.15 hores, acompanyat del seu advocat Mario Pascual Vives, per rebre l'ordre d'entrada a la presó i ha sortit sobre les 12.27 hores.





A la seva arribada, alguns dels curiosos presents li han cridat crits de "xoriço", "els Borbó als taurons", "Borbó a presó".





Durant el temps que ha estat en l'Audiència, també li han cridat "Iñaki, ja prou, torna'ns la pasta". A la seva sortida, també li han proferit crits i insults personals.





En ser un ingrés voluntari, durant aquest temps l'exduc no tindrà la mobilitat limitada i podria tornar a Suïssa fins avui en què es materialitzi el seu ingrés.





La Sala penal del Tribunal Suprem (TS) ha rebaixat en cinc mesos -fins als 5 anys i 10 mesos- la condemna inicial pel cas Nóos per al marit de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. L'exduc havia estat penat amb sis anys i tres mesos de presó per l'Audiència Provincial de Palma per diversos delictes relacionats amb l'activitat de la citada entitat sense ànim de lucre.





DIEGO TORRES





L'Audiència Provincial de Palma també ha donat cinc dies a l'exsoci d'Iñaki Urdangarin, Diego Torres, perquè ingressi a la presó.





Torres ha acudit aquest dimecres a l'Audiència Provincial de Palma sobre les 09.00 hores, acompanyat del seu advocat Manuel González Peeters, per rebre l'ordre d'entrada a la presó i ha romàs en l'interior poc més de mitja hora.





Cal recordar que la Sala II del Tribunal Suprem ha rebaixat a 5 anys i 8 mesos la seva condemna pels delictes de malversació, prevaricació i frau a l'Administració, mentre que l'ha absolt de tràfic d'influències, blanqueig i falsedat.









L'expresident del Govern balear, Jaume Matas, no es presenta aquest dimecres en l'Audiència Provincial de Balears sinó que ingressarà de forma voluntària a la presó d'Aranjuez.





L'expresident balear estava citat en l'Audiència Provincial a Palma però ha presentat un escrit informant de l'ingrés voluntari a la presó.





La Sala II del Suprem ha ratificat la condemna a tres anys vuit mesos de presó a l'expresident balear i exministre Jaume Matas per un delicte continuat de prevaricació en concurs medial amb un delicte de falsedat en document públic i amb un delicte de malversació de diners públics.