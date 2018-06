Iglesias sosté que Nóos demostra que la monarquia "sobra" perquè té privilegis i vincles amb la corrupció

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest dimecres que, amb el cas Nóos i la condemna al marit de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, "han quedat clars els vincles de la Monarquia i la corrupció" i que aquesta institució gaudeix d'un "tracte de favor" que la "Espanya del futur no es pot permetre". "En un país democràtic, sobren els privilegis i sobren les monarquies", ha tancat.





"Urdangarin no hagués pogut cometre aquests delictes si no hagués estat el gendre del Rei, i crec que va sent hora de replantejar-se si té sentit que a l'Espanya democràtica segueixin existint els privilegis dels quals gaudeix la Monarquia", ha reclamat en declaracions a els periodistes al Congrés.





Iglesias s'ha referit en concret al fet que el Rei Joan Carles I no pot acudir com a testimoni a declarar, per ser la seva figura inviolable. "No té sentit. Si el Rei ha de declarar com a testimoni, la seva condició de monarca no li ha de permetre gaudir de privilegis dels que no gaudeixen la resta de ciutadans", ha denunciat.





"Crec que és necessari que la societat del segle XXI entengui que ningú per tenir sang blava té per tenir privilegis. Potser la Monarquia sigui una rèmora del passat i una institució associada a la corrupció que l'Espanya democràtica del futur no es pot permetre", ha insistit.





A més, ha afirmat que la sentència fa evident "que tota la corrupció associada al cas Nóos té a veure amb el que significa el Rei d'Espanya". "Ni vostè ni jo podem trucar per telèfon per obtenir contractes il·legals però si ets el Duc de Palma, gendre del Rei, llavors sí", ha assenyalat.