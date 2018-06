No tots els migrants de l'Aquarius podran tenir estatut de refugiat

Foto de Kenny Karpov / SOS Mediterranee.





El Govern central autoritzarà l'entrada a Espanya dels 630 migrants i refugiats del vaixell 'Aquarius' per raons humanitàries, tot i que molts no reuneixin els requisits d'entrada establerts per la llei d'Estrangeria.





A més, l'Executiu garantirà l'accés al procediment d'asil de tots els que desembarcaran aquest dissabte al port de València.





Si s'admet la seva petició d'asil, es procedirà a confirmar si són mereixedors de rebre l'estatut de refugiat, beneficiar-se de protecció subsidiària, o bé, optar a altres formes de protecció previstes en la legislació, com l'autorització de residència temporal per raons humanitàries .





PRUDÈNCIA DES DEL GOVERN CENTRAL





Des de l'Executiu, la ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha assegurat que el Govern de Pedro Sánchez "no descarta" atorgar l'estatut de refugiat als 630 migrants que viatgen cap a València al vaixell Aquarius, tot i que demana "prudència".





LA CONVENCIÓ DE GINEBRA





Segons ha explicat, per rebre l'estatus de refugiat la persona ha de complir amb els requisits que estableix la llei d'asil 12/2009 i la Convenció de Ginebra sobre l'estatut dels refugiats signada per Espanya.





Els últim dades oficials de l'Executiu de Mariano Rajoy reflecteixen que es van atorgar un total de 626 estatuts d'asil en tot 2017.





La condició de refugiat, segons estableix l'esmentat convingut internacional, la rep una persones que "a causa de una por fundat de ser perseguit per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença d'un grup social o d'opinió política en particular" no poden retornar a seu país d'origen.