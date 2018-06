L'autòpsia de la menor de Vilanova constata que va morir asfixiada i descarta violació

L'autòpsia de la menor de 13 anys assassinada la passada setmana a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) constata que va morir asfixiada i descarta signes de violació en determinar que no hi va haver penetració. L'informe forense determina que la menor va ser asfixiada, sense arribar a determinar si va ser estrangulada o ofegada d'una altra manera, tot i que sí que considera que va poder haver-hi algun tipus de tocament.





L'autòpsia també recull que la nena tenia diverses lesions d'arma blanca perimortem -just abans o just després de morir-, que no van ser causa de la mort, totes en la part superior del cos. El presumpte homicida de la menor va ser detingut la nit de dilluns poc després que passés el crim i, després de passar a disposició judicial, va ingressar divendres a la unitat hospitalària psiquiàtrica del centre penitenciari de Brians I a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on segueix ingressat.





CITATS TESTIMONIS





Per a aquest dijous estan citats al Jutjat d'Instrucció 1 de Vilanova i la Geltrú, que instrueix el cas, més d'una desena de testimonis, entre els quals hi ha els dos oncles de la menor que van trobar el cadàver a casa del detingut, l'exdona del principal sospitós, 3 veïns i agents dels Mossos i la Policia Local que van actuar en el cas.





Les declaracions començaran a les 9.30 hores i està previst que durin tot el matí, han informat fonts jurídiques, i en els pròxims dies es demanaran nous exàmens psicològics al detingut, que no està previst de quan hi torni a declarar. El Jutjat d'Instrucció 1 de Vilanova va decretar dijous passat a la nit presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut pels presumptes delictes d'homicidi o assassinat i d'agressió sexual.