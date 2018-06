El Ministeri de Sanitat ha elaborat un document amb una sèrie de recomanacions per als aficionats que viatgin a Rússia per assistir al Mundial de Futbol, en el qual adverteixen que al país rus es produeix una "alta incidència" de brots alimentaris per norovirus, salmonel·losi , infeccions per 'Escherichia Coli' enterotoxigènica i malaltia viral gastrointestinal.





Des del Ministeri assenyalen que, "com sol passar en els esdeveniments de reunions massives", els visitants poden estar "en major risc d'exposició" davant d'infeccions gastrointestinals o l'exposició a l'encefalitis centreeuropea, promaveroestival o difásica, transmeses per paparres, que pot considerar-se "nul" en els nuclis urbans, però una mica més preocupant en aquells viatgers que prolonguin la seva estada en zones suburbanes, rurals o localitats petites o perifèriques.





Sobre aquest assumpte, demanen als aficionats que valorin en un Centre de Vacunació Internacional seu risc d'exposició a aquestes paparres.





Les zones de risc, indica el Ministeri, són àrees del centre del país, zones boscoses on el virus es manté entre les paparres, principalment entre abril i novembre. El risc és més gran en excursions i acampades de zones boscoses a altituds al voltant dels 1.500 metres.





El mecanisme de transmissió és a través de les picades de paparres infectades que actuen com a reservori del virus i com a vectors, així com els rosegadors petits, que són el principal hoste.





També s'ingereix a través del consum de productes lactis no pasteuritzats, com llet i formatge de cabres, ovelles o vaques infectades.





Com a mesures de prevenció, apunten en primer terme a la vacunació si hi ha risc d'exposició en relació a les característiques del viatge, durada de l'estada, allotjament en zones rurals / boscoses, etcètera.





Una altra de les recomanacions és prevenir les picades de les paparres i que aquestes s'adhereixin a la pell mitjançant l'ús de roba apropiada, incloent pantalons llargs i calçat tancat, durant les excursions o acampades en zones de risc.





"Tota la superfície corporal ha de ser sotmesa a una exploració diària i eliminar tan aviat com sigui possible les paparres adherides", assenyala el Ministeri.

Utilitzar repel·lents de mosquits amb DEET (dietiltoluamida), Icaridina, IR3535 o Citriodiol sobre la pell que queda exposada, seguint les indicacions de l'etiquetatge i / o prospecte del producte abans de la seva aplicació, és l'últim dels consells per evitar les picades de paparres , si bé, puntualitzen, "proporcionen protecció relativa durant diverses hores".





MALALTIES INTESTINALS





El risc d'exposició a malalties gastrointestinals, a causa principalment al consum d'aliments contaminats i aigua no potable, "pot causar malalties com l'hepatitis A, febre tifoide i la diarrea del viatger", adverteixen des de Sanitat, per al que detallen que es pot reduir amb mesures d'higiene estàndard: "seguir les pautes de seguretat per al consum d'aigua i aliments".





Rentar-se les mans amb freqüència, evitar consumir aliments o begudes de llocs ambulants o de domicilis particulars, consumir llet i derivats làctics pasteuritzats, o degudament higienitzats, són els remeis del Ministeri per evitar aquestes malalties gastrointestinals.





VACUNACIÓ





Així mateix, el Ministeri demana als aficionats que viatgin a Rússia que es posin al dia de les vacunes que componen els calendaris de vacunació, ja que és "una manera efectiva de prevenir el contagi i la propagació d'aquestes infeccions".