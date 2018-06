Girona, la segona ciutat amb la taxa d'escombraries més cara d'Espanya

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha assenyalat diferències de fins al 600% en el cost de les taxes d'escombraries dels diferents ajuntaments d'Espanya. En aquesta línia, Sant Sebastià amb 176 euros a l'any és la ciutat que cobra més per la taxa d'escombraries, tot i que en estar vinculada al consum d'aigua, el seu import es reduirà a mesura que el consum és menor, seguit per Girona (164 euros ) i Granada (142 euros).





Per contra, la taxa més baixa es paga a Lleó (36 euros) Alacant (28 euros) i Sòria (28 euros). A més, a les ciutats de Madrid, Barcelona, Valladolid, Màlaga, Las Palmas i Badajoz no es paga una taxa diferenciada per la recollida de residus en els habitatges. Així es desprèn d'una anàlisi comparativa del cost de la taxa d'escombraries en 54 ciutats realitzada per l'OCU, que ha assenyalat com a principal conclusió la gran diferència entre el que es paga en unes ciutats i altres per recollida i tractament dels residus domèstics.





L'OCU critica a més la manca de transparència que dificulta la comparació i no permet conèixer als ciutadans a què es destinen els diners pagats per la recollida de les escombraries. Per a la realització d'aquest estudi, l'OCU ha dut a terme una anàlisi de les taxes d'escombraries en totes les capitals de província, més Ceuta, Melilla, Vigo i Gijón.





En aquest sentit, l'OCU considera "desitjable" promoure rebaixes en la taxa d'escombraries per afavorir la reducció i el reciclatge adequat de residus a les llars. Després de les importants pujades que van tenir lloc de 2011 a 2014, el preu mig de l'impost (83,7 euros) porta diversos anys estabilitzat excepte a Girona, Ceuta i Sant Sebastià que són els únics tres municipis que van incrementar la seva taxa per sobre del 5% durant el passat exercici, mentre que Santa Cruz de Tenerife i València la van baixar.