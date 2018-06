Comença el Mundial de Rússia amb Espanya convulsionada pel cessament de Lopetegui

Rússia donarà aquest 14 d'juny inici a la vint-iu Copa del Món, la primera que es disputa al 'gegant' europeu i en la qual Alemanya tractarà de ser el primer a 56 anys a reeditar títol amenaçat per una àmplia nòmina d'aspirants entre els que torna a estar una Espanya convulsionada després de la fulgurant destitució de Julen Lopetegui com a seleccionador a dos dies del seu debut.





Sens dubte, el cessament del tècnic de la campiona del món de 2010 després d'anunciar- seu fitxatge pel Reial Madrid per les properes tres temporades al terme de la cita ha agafat tot el protagonisme fins que comenci a rodar la pilota i ara està per veure com afecta el rendiment d'una selecció que aspirava a tot.





La 'nova' Espanya que havia conformat el guipuscoà havia recuperat una bona versió futbolística i es plantava a Rússia invicta després de 20 partits (14 victòries i 6 empats) i després d'haver-se mesurat a Itàlia en la fase de classificació, i en amistosos a Alemanya , Anglaterra, França i Argentina, amb victòries davant d'aquestes dues últimes, 0-2 a França i un demolidor 6-1 al Wanda, encara que sense Leo Messi.









Ara, amb Fernando Hierro a la banqueta i un grup que manté a sis campions del món (Reina, Piqué, Ramos, Busquets, Silva i Iniesta) ha de demostrar la seva maduresa a dos dies d'un debut més complicat encara i davant un rival d'entitat com Portugal, actual campiona d'Europa. Després arribaran rivals teòricament més 'amables' com l'Iran i el Marroc.





L'Rússia-Aràbia Saudita d'aquest dijous (17.00) obrirà aquest Mundial a que Alemanya arriba com a campiona després del gol de Mario Goetze en la pròrroga davant Argentina, que el va coronar per quarta vegada en la història i va frustrar el millor intent fins ara de Leo Messi a una cita recordada, però, segurament més pel tremend 'Mineirazo' que va patir la 'canarinha' davant la posterior campiona en les semifinals.