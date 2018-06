La poca ètica de Florentino i Lopetegui

Quan els aficionats espanyols a l'esport rei estan pendents del Mundial de Futbol de Rússia, i "preocupats" pels resultats obtinguts per la selecció espanyola en els partits amistosos, que no han estat ni de bon tros il·lusionants, el rei de reis, Florentino Pérez , desesperat per trobar un nou entrenador per al seu equip, deixa anar la bomba: Lopetegui serà el nou entrenador del Reial Madrid, després del mundial. Una operació que ha deixat a tothom cabrejat.





A dos dies de començar l'esdeveniment futbolístic més important del futbol mundial, amb una selecció espanyola, que genera molts dubtes pel que fa a la composició dels seleccionats, no poden aquests dos senyors: Florentino Pérez i Lopetegui, fer la jugada bruta que han fet . L' ètic i professional hagués estat esperar que acabés el mundial i després fer pública la notícia del fitxatge. Però Florentino sempre ha de donar la nota, si no, no es queda tranquil. No pot posar-hi remei, sempre va sobrat.





Amb aquesta decisió que el nou president de la Federació Espanyola de Futbol, va conèixer deu minuts abans que el Reial Madrid deixés anar la bomba, ha fet posar en dubte l'estabilitat de la selecció i la confiança dels jugadors en el seu seleccionador. Amb aquest panorama, el millor que podria fer l'enganyat president de la Federació Espanyola de Futbol és enviar de vacances a l'impresentable seleccionador i posar a Fernando del Hieero en el seu lloc o al seleccionador de la sub-21, Albert Celades no passa res, ningú és imprescindible.





El Reial Madrid sempre s'ha considerat un club senyor, tot i que alguns dels seus presidents han tingut actuacions que no han agradat gaire al món del futbol. L'arribada de Florentino Pérez, el rei dels negocis, al club blanc, on porta ja uns quants anys, va donar un gir al club. En la seva primera etapa, el seu comportament era gairebé exemplar, però amb l'esdevenir dels anys, la seva actitud ha anat canviat de mica en mica a pitjor: prepotent, intervencionista en els fitxatges imposant jugadors als entrenadors i saltant-se a la torera moltes regles no escrites del futbol .





Florentino ha fet perdre el prestigi de l'equip senyor que s'implantà al seu dia amb el millor president que ha tingut el Reial Madrid, Santiago Bernabéu i la seva mà dreta, Raimundo Saporta. Ha estat l'etapa de major prestigi del club madrileny.





Amb actuacions com aquesta, on el fi justifica els mitjans, el que està succeint és que el món del futbol s'està ficant cada vegada més en un pou sense fons, on la credibilitat s'està posant en dubte.





Ara només queda esperar la reacció del Luís Rubiales, president de la Federació de Futbol. Cessarà a Lopetegui ?. No sembla que això pasi, però seria el més desitjable.