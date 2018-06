Iceta (PSC): "El Govern de Catalunya ha demostrat que va complint la llei"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dijous que "el Govern de Catalunya ha demostrat que va complint la llei" després d'aixecar l'article 155 de la Constitució, i ha defensat la reobertura del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat ) en tenir la Generalitat competències per a això.





En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha criticat que "hi ha gent que busca pretextos per no començar ni a caminar" cap a l'enteniment, i ha retret a la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que no es reunís amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per la presència d'una pancarta amb un llaç groc al Palau de la Generalitat.





"Em sembla malament. Em sembla que hi ha un mandat implícit en la societat catalana d'això arreglar-lo i això és impossible arreglar sense parlar", ha defensat, i ha assegurat que la presència de la pancarta a la Generalitat no impedirà que ell es reuneixi amb Torra quan l'hi demani.





Per Iceta, "si algú comença a posar tantes línies vermelles i condicions prèvies, al final es veu que no té moltes ganes de diàleg", i ha reivindicat que veure amb adversaris polítics no és cedir sinó començar a treballar per la solució.





TORRA I SÁNCHEZ





És per això que s'espera que la reunió de Torra amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, es celebri "com més aviat millor", i ha apostat perquè tingui lloc abans del 24 de juny, revetlla de Sant Joan, tot i que ha dit que desconeix quan es farà.





Ha subratllat que "en aquesta primera cita la sinceritat ha de ser total", i ha avançat que Sánchez no posarà en risc l'ordre constitucional ni la integritat de l'Estat espanyol, encara que no per això creu que Torra hagi de callar les seves propostes.





"Li pot dir que creu que la solució passa per una votació sobre la independència. Que no renunciïn a dir-se les coses", els ha instat.