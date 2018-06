La demanda de places públiques de P3 a Barcelona supera per primera vegada la concertada

La demanda de places públiques de P3 a Barcelona ha superat per primera vegada la de les concertades, situant-se en el 50,5% en el procés de preinscripció per al curs 2018-2019, ha explicat aquest dijous en roda de premsa el presideix del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, i la gerent, Mercè Massa.





De les 12.760 sol·licituds, 6.442 han estat per a centres públics i 6.318 per a concertats, i trenca una tendència en què la demanda per la concertada era superior a la de la pública, com reflecteix que per al curs 2011-2012, la demanda per la pública va ser del 45,3%.





El 92% de les sol·licituds ha entrat en la primera opció, i el 98,9% en alguna de les altres opcions demandades, en un curs en què entrarà en funcionament l'Escola Auditori, al districte de Sant Martí, en un any que ha crescut un punt, fins al 40%, les famílies que han optat només per plaça pública.





El 83% de les famílies han apostat pels centres més propers a la seva residència, el 38,1% han obtingut els punts per tenir germans al centre, i ha baixat l'1,5% dels que han inclòs malalties digestives cròniques, de les que s'han desestimat el 17%.





MÉS PLACES





Davant la demanda de la pública, el Consorci ha decidit crear 107 places de forma extraordinària en els districtes de l'Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó: amb un grup addicional (25 places) a les escoles Ferran Sunyer, Pare Poveda i Font d'en Fargues, i l'ampliació de la ràtio a 26 en totes les escoles públiques i una concertada de les zones de la Dreta de l'Eixample, Vila de Gràcia, Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, i Font d'en Fargues.





Gonzàlez-Cambray ha confiat que aquesta obertura extraordinària de places generi "un efecte dòmino", i que les famílies interessades puguin canviar assignació sempre anant a millor.





PRIMER D'ESO





La preinscripció a primer d'ESO es manté amb el creixement constant dels darrers anys a la demanda de la pública, en un curs en què també augmenta la de la concertada, i que tindrà com a novetat la creació de l'institut 22 @ al districte de Sant Martí.





En l'oferta de l'ESO s'ha incrementat amb grups addicionals als instituts Pau Claris, Fort Pius, L'Alzina, Martí Pous Infanta Isabel, Juan Manuel Zafra i Front Marítim, i s'incrementa la ràtio en tres instituts del districte de Sant Martí .





El 83% de les famílies opta com a primera opció el seu centre adscrit, respecte al 84% que ho va fer el curs passat.