El president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha manifestat el seu malestar per la decisió del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, de destituir Julen Lopetegui com a seleccionador abans de l'inici del Mundial de Rússia 2018, la qual ha titllat de "desproporcionada". "El que hauria de ser un acte de normalitat es va anar transformant en una absurda reacció d'orgull malentès", ha assegurat Pérez a la presentació del ja exentrenador del combinat espanyol com a nou tècnic madridista.





"Nosaltres vam arribar a un acord ràpid amb Lopetegui en l'exercici de llibertat d'ambdues parts", ha asseverat Pérez, que ha manifestat la seva contrarietat davant la consideració del fitxatge com una "deslleialtat" a Espanya. "Només pot interpretar així algú amb un sentit patrimonial de les persones i de les institucions que ha estat superat al segle XXI", ha sentenciat el president del Real Madrid.





Per la seva banda, el nou entrenador del Reial Madrid, Julen Lopetegui, En aquest sentit, el màxim dirigent del club blanc ha agraït al club la "confiança" dipositada en la seva persona. "Tractarem de donar el millor i d'estar a l'altura del club. Per treball no quedarà", ha expressat Lopetegui, que ha afirmat que la seva destitució va ser el dia "més trist de la seva vida" des de la mort de la seva mare.





En aquest sentit, l'exseleccionador ha afirmat que el seu fitxatge pel Reial Madrid s'ha fet "de manera honesta i clara" i que canviaria la "reacció posterior" de Rubiales. "Treballem molt ia última hora ens han deixat fora d'aquest somni", ha declarat Lopetegui, que ha agraït el "respecte" i l'"afecte" dels jugadors de la selecció espanyola.