El magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata reprèn aquest divendres els interrogatoris d'imputats en la causa del 3%, que investiga presumptes comissions il·legals pagades a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a canvi de concessions d'obra pública.

De la Mata ha citat a les 13.00 hores al president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, i tot seguit al director general de la Fira de Barcelona Constantí Serrallonga després d'assumir la investigació d'aquesta presumpta trama corrupta després de la inhibició d'un jutge del Vendrell (Tarragona), que va ser el que va començar instruint la causa.





Els interrogatoris de Cambra i Serrallonga seguiran als ja realitzats el passat dilluns a Francesc Sánchez, excoordinador de règim intern de CDC; Anna Dolors Benítez, ex cap econòmica financera, i Carles del Pozo, exgerent i excoordinador d'Àrea Econòmica. Dimarts, per la seva banda, van declarar a l'Audiència Nacional l'exdirector general de l'empresa pública Bimsa Ángel Sánchez Rubio; l'exdirector d'obra civil d'aquesta companyia Ernest Santolaria; Pilar Matesanz, directora de contractació d'Infraestructures.cat, la principal responsable de la contractació d'obra pública de la Generalitat; i Ramon Massagué, que va ser coordinador d'entitats municipals de l'Ajuntament barceloní.





Els interrogatoris dels de moment 23 investigats en el cas del 3% davant del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 s'estendran al llarg de dues setmanes, fins al proper 22 de juny. Entre d'altres, per l'Audiència Nacional passaran, a més dels ja esmentats, Sixte Cambra i l'extinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona Antoni Vives. Aquestes són les primeres diligències que està duent a terme De la Mata en el cas del 3%. Fins al proper 22 de juny, un total de 23 imputats passaran per l'Audiència Nacional per respondre per aquesta presumpta trama de corrupció que, segons el jutge, va contribuir "a posar en marxa l'estructura per finançar il·legalment" a CDC.





Un finançament, explica el magistrat en la interlocutòria de citació, que s'hauria produït "de manera encoberta mitjançant donacions a fundacions lligades al partit (Catdem i Fòrum Barcelona), en connivència amb empresaris i altres càrrecs d'índole política, alterant tota mena de concurs públics, amb la finalitat de dirigir els mateixos cap a empreses que, al seu torn, col·laboraven amb donacions al partit ".