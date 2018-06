La germana de Guardiola, al Diplocat

Seu del Diplocat





El Govern de Quim Torra vol recol·locar Francesca Guardiola, germana de l'entrenador de futbol Pep Guardiola, en una de les delegacions catalanes a l'exranjero.





Guardiola va estar a l'oficina de Dinamarca i, amb la reobertura d'aquestes delegacions, està previst que torni a obtenir algun càrrec.





Segons les previsions, obriran de nou els centres de Londres, Roma, Berín, Nova York, Washington i Ginebra.





Posteriorment, ho faran París, Lisboa i Dinamarca, que és on treballava la germana de Guardiola.





El Govern de Pedro Sánchez, amb Josep Borrell com a ministre d'Afers Estrangers, ha anunciat que no poden prohibir la posada en marxa del Diplocat, que va ser tancat amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució durant el Govern de Mariano Rajoy per frenar el procés independentista.