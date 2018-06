El Banc d'Espanya manté en el 2,7% el creixement del 2018 i eleva al 2,4% el de 2019

El Banc d'Espanya manté en el 2,7% la seva estimació de creixement del PIB per a aquest any i ha elevat una dècima, fins al 2,4%, la previsió per a 2019, segons les seves noves projeccions macroeconòmiques de l'economia espanyola per al període 2018-2020, que també mantenen en el 2,1% el creixement per al 2020.





La revisió a l'alça del PIB per al pròxim any es deu, segons el Banc d'Espanya, a l'orientació una mica més expansiva de la política fiscal i, en menor mesura, per la perspectiva d'un tipus de canvi de l'euro més depreciat que l'observat en trimestres anteriors, els efectes es veuen neutralitzats parcialment per l'impacte contractiu associat als majors preus del petroli.





Segons l'autoritat monetària, es perllonga l'expansió del PIB encara que de manera més moderada i el creixement seguirà sustentat en la demanda nacional per a la qual, tot i això, es preveu certa desacceleració en els propers anys.





Al seu torn, la demanda exterior neta continuaria exercint una contribució lleugerament positiva al llarg de l'horitzó.





Els riscos, afegeix el Banc d'Espanya, s'inclinen "a la baixa", atès que en l'esfera exterior no es descarta un "possible ressorgiment" de tensions financeres associades a la incertesa geopolítica o al procés de normalització de les polítiques monetàries; mentre que en el pla intern, adverteix que l'actual fragmentació parlamentària podria "dificultar" la implementació de reformes estructurals i minorar el ritme del procés de reducció de l'endeutament públic.





A més, no exclou la possibilitat d'un "hipotètic repunt de la incertesa relacionada amb la situació política de Catalunya".