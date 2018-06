Constructors de Barcelona hauran de destinar el 30% a pisos socials

Els promotors d'habitatge i grans rehabilitacions a Barcelona hauran de destinar el 30% del volum edificable a habitatge social des de l'aprovació inicial de la mesura, que l'Ajuntament abordarà dilluns i, si prospera, es publicarà el dimarts, segons la tinenta d'alcalde de Urbanisme, Janet Sanz.





Ha destacat en declaracions als mitjans que els promotors que van adquirir finques i solars i van iniciar processos entre l'1 de gener de 2016 i l'aprovació inicial de la mesura està exempts de complir aquest requisit, i tindran un termini de dos anys des de l'aprovació definitiva -prevista per d'aquí a uns mesos- per presentar la llicència.





Sanz ha sostingut que l'aprovació inicial ja té efectes i que no cal esperar a l'aprovació definitiva -que s'aborda amb la Generalitat-, per la qual cosa no es decreta una suspensió de totes les llicències com la que es va fer durant la tramitació del pa especial d'allotjaments turístics.