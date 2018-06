Rajoy deixa el seu escó al Congrés

L'expresident del Govern i líder del PP, Mariano Rajoy, ha comunicat aquest divendres la renúncia a l'acta de diputat al Congrés, just dues setmanes després de perdre la moció de censura l'1 de juny.





L'escrit registrat es limita a informar de l'abandonament de l'escó, que venia ocupant ininterrompudament a la Cambra des de les eleccions generals de 1989.





El passat 5 de juny, tot just quatre dies després de la seva abrupta sortida de la Moncloa, Rajoy va anunciar davant el Comitè Executiu Nacional del PP la seva decisió d'abandonar la presidència del PP i la convocatòria d'un congrés extraordinari perquè elegeixi el seu successor, 1 conclave que tindrà lloc els propers 19 i 20 de juliol a Madrid, segons el va traslladar a la Junta Directiva Nacional del passat dilluns.





"És el millor per al PP i per a mi i crec que també per a Espanya i la resta no importa res", ha assenyalat en el seu discurs davant els seus en tots dos actes per justificar la seva sortida del partit que ha presidit en els últims 15 anys.





No obstant això, en cap de les dues cites va revelar si mantindria o no la seva butaca al Congrés. Finalment, aquest divendres ha comunicat la seva decisió d'abandonar el Palau de la Carrera de San Jerónimo, que no ha trepitjat des del passat 1 de juny.