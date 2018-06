Presó per a Urdangarín i via crucis per a la infanta Cristina

Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina camí del jutjat (Europa Press)





Mario Pascual Vives, advocat d'Iñaki Urdangarin, ha dit que treballen "sense descans" per triar la presó en la qual el marit de la i nfanta Cristina compleixi la pena de cinc anys i deu mesos pel cas Nóos, ja que estudien "diverses possibilitats "i encara no han decidit ni descartat cap opció.





En declaracions a Efe a les portes del seu despatx a Barcelona, Vives ha indicat a la pregunta de si ja havien triat una presó en la qual Urdangarin compleixi la seva condemna: "Seguim treballant sense descans; treballem amb diverses possibilitats".





"Hi ha moltes possibilitats, Catalunya, Balears, el centre d'Espanya, el nord", ha insistit l'advocat, que ha aclarit que de moment "no hi ha res ni descartat ni decidit" i que estan parlant "de tot".





Sobre si Urdangarin es dirigirà directament des de Ginebra (Suïssa) cap a la presó que hagi triat, ha indicat que tampoc ho sap: "No sé quin serà el sistema. Tot ha anat molt de pressa, tot ha estat molt ràpid, molt veloç. La capacitat de reacció intentem que sigui també veloç, però no és fàcil".





Preguntat per la possibilitat que el marit de la infanta Cristina pugui obtenir beneficis penitenciaris, ha apuntat que encara és "absolutament aventurat" plantejar-se aquesta qüestió. "Cal anar dia a dia per veure el que es pot fer", ha precisat.





També ha dit que encara no han decidit si interposaran recurs a la seva condemna davant el Tribunal Constitucional, ja que el termini per presentar-lo encara és "molt llarg".





A més, ha indicat que la possibilitat que el Constitucional pogués suspendre l'ingrés a la presó per complir la condemna "dependrà del Tribunal".





VIS A VIS FAMILIAR I MENYS D'UNA HORA DE TELÈFON





Iñaki Urdangarin tindrà dret almenys a un vis-a-vis íntim amb la infanta des que entri a la presó. També podrà sol·licitar la modalitat dels vis a vis familiars, que precisen d'una sala més àmplia. Però el contacte més fluid és el que permet la comunicació per locutori, 40 minuts a la setmana amb possibilitat de marxar en dues visites de 20 minuts. A l'locutori poden assistir els seus quatre fills en tenir més de 10 anys. A més, el pres té dret a 50 minuts de trucades telefòniques que haurà de pagar ell.





De tots aquests drets serà informat el condemnat pel cas Nóos quan arribi a la presó, concretament al mòdul d'ingressos. El primer que haurà de fer és lliurar el seu DNI i les seves pertinences, també els diners. Tot li serà retornat quan surti. Se li farà un reconeixement mèdic i una entrevista personal amb un psicòleg i un treballador social.





Urdangarin farà servir un compte de peculi en què la seva família li podrà ingressar com a molt 100 euros setmanals per pagar les trucades o productes de l'economat de la presó, amb un catàleg per sota del preu de mercat.





Un cop li prenguin l'empremta digital i la foto de presó ja podrà passar a un mòdul, previsiblement classificat en el segon grau penitenciari en què es troben la immensa majoria d'interns a Espanya. Se li aplicarà un nombre de pres anomenat NIS, les quatre primeres xifres seran 2018 per l'any d'ingrés. Si és el cas, a més, el normal és que, atenent els delictes pels quals ha estat condemnat i el seu perfil, sigui ubicat en un mòdul de respecte, gairebé autogestionats per presos no conflictius.





LLIT, DUTXA I POCA INTIMITAT





Els vis-a-vis íntims, els més sol·licitats, es desenvolupen durant un temps màxim de tres hores en una habitació en la qual tot just hi ha un llit, a la qual cal posar els llençols, i una dutxa. Com a mínim, Urdangarin i la infanta podran gaudir d'aquest contacte sense ser escoltats per ningú un cop al mes. Però poden demanar repetir tantes vegades com vulguin depenent del nombre d'habitacions habilitades per a això i la població reclusa. Les presons poc massificades permeten un major nombre de vis a vis d'aquest tipus. Els dies entre setmana són més propicis perquè hi ha menys demanda.





Totes les comunicacions són un dret del reclús i per tant és ell qui tria als seus visitants, això sí, amb el vistiplau de la presó. Hi ha ocasions en què els presos rebutgen visites pel pudor que els genera que els vegin en aquestes condicions.





Existeix a més la modalitat de la visita de convivència en què presos amb bona relació a la presó s'ajunten a les seves respectives famílies en un mateix espai durant un màxim de sis hores perquè es coneguin entre ells. Per trucar per telèfon, Urdangarin haurà de facilitar a la presó una llista de 10 números que els responsables del centre hauran d'aprovar. Exhaurits els 50 minuts setmanals, ja només podrà fer trucades d'emergència.





SENSE PERMÍS DE SORTIDA FINS AGOST DE 2019





Pel que fa als beneficis penitenciaris, podrà començar a sol·licitar permisos de sortida ordinaris als 15 mesos, en aquest cas a partir d'agost de 2019, és a dir, un cop hagi complert un quart dels seus cinc anys i deu mesos de condemna fixada aquesta setmana pel Tribunal Suprem. Això és un dret que tenen tots els presos en segon grau i pot demanar fins a 36 dies a l'any repartits en trams mai superiors a set dies seguits. Això no és automàtic, sinó que ha de comptar amb el vistiplau de la presó i en última instància del jutge de vigilància penitenciària. Es tenen en compte factors com el bon comportament, l'arrelament familiar o que no hagi comès delictes contra les persones, entre d'altres.





Les cel·les a Espanya poden ser individuals o dobles. El cunyat del rei podrà tenir televisió si es la porta la seva família. Es despertarà cada dia a les vuit del matí i tindrà mitja hora per rentar-se abans de l'esmorzar. Al matí els presos no poden romandre sense fer res, sinó que han de apuntar-se a algun dels tallers que ofereix cada presó. El menjar se serveix a les 13.30 hores mitjançant autoservei amb safates de metall i ganivets de plàstic. Fins a les 16.30 tindrà descans, però després tornarà a les activitats. A les 21 hores han d'estar de tornada a les seves cel·les per dormir fins al dia següent.