Més de la meitat de les dones amb càncer de mama no necessitaran quimioteràpia

La investigació científica protegeix les dones (Europa Press)





La capacitat d'identificar les dones que no necessiten rebre quimioteràpia per tractar-se el càncer de mama metastàtic és, segons l'investigador de la City of Hope National Medical Center (Califòrnia, Estats Units), Rowan Chlebowski, el major avanç en la malaltia de la dècada, tal com ha manifestat en la 11a Revisió Anual GEICAM d'Avenços en Càncer de Mama (RAGMA 18).





"Fa deu anys, pràcticament totes les dones que tenien càncer de mama metastàtic rebien quimioteràpia perquè no podíem identificar aquelles dones que no ho necessitaven", ha dit Chlebowski. "Gràcies a la introducció de les plataformes genòmiques més de la meitat d'aquestes dones no necessitaran quimioteràpia", ha afegit.





Un altre dels avenços importants ocorreguts al voltant de la malaltia, segons ha especificat l'investigador nord-americà, és que al 50 per cent de les dones amb càncer de mama amb sobreexpressió d'HER2, un 15 per cent del total de les pacients, no cal tractar-les amb tanta quimioteràpia com s'ha vingut fent.





"Obtenen els mateixos resultats amb un únic agent, en combinació amb els anticossos dirgidos enfront de HER2 i tenen una probabilitat del 90 per cent de no recaure", ha apuntat l'expert.





Durant la trobada també s'ha fet referència a la immunoteràpia com a opció terapèutica per al càncer. Tot i que el doctor del Complex Assistencial d'Àvila La nostra Senyora de Sonsoles, José Enrique Alés Martínez, ha reconegut que "funciona més lentament en el càncer de mama que en altres tumors", ha destacat certs avenços en aquest context.





"Funciona alliberant els bloquejos del sistema immunològic que els impedeixen atacar els tumors", ha explicat, i actualment poden "identificar les diferents mutacions del tumor i els limfòcits que les reconeixen", el que constitueix un pas endavant en l'abordatge del càncer de mama.





No obstant això, el doctor Alés també ha especificat els dos vessants negatives d'aquest tractament. En primer lloc, la complexitat, "no sabem si a totes les dones se'ls podria fer" un tractament així, ha dit, i, d'altra banda, l'elevat cost.





També s'ha avançat en gran mesura en matèria de prevenció. El doctor Chlebowski ha fet referència a un estudi que va trobar que amb una reducció del 15 per cent, moderada, de la ingesta de greixos en dones que abusen d'ella, la incidència del càncer de mama es redueix en un 5 per cent.





En aquest sentit s'ha expressat el doctor del Complex Hospitalari de Jaén, el doctor Pedro Sánchez Rovira, que ha recordat que la incidència del càncer de mama decreix en un 25 per cent si es porta una dieta sana i equilibrada i es realitza exercici moderat.





FERTILITAT, MENOPAUSA I QUALITAT DE VIDA





Durant les jornades, que tindran lloc entre aquest divendres i aquest dissabte, també es preveuen tractar les estratègies per disminuir el risc de menopausa precoç i augmentar la probabilitat de preservar la fertilitat en dones joves que necessiten tractament amb quimioteràpia per al càncer de mama en estadis precoços.





"Es tracta de protegir els ovaris de les dones premenopàusiques de l'efecte citotòxic de la quimioteràpia sobre ells, evitant la menopausa precoç i preservant la fertilitat", ha explicat el doctor Alés.





El repte de les llargues supervivents en càncer de mama tindrà també el seu protagonisme en aquesta edició. "La taxa de curació és molt elevat, el que comporta que cada vegada aconseguim una major cronificació de la malaltia", ha valorat l'expert.





Així, "hem de redissenyar l'estratègia d'atenció a aquest dóna vegada major nombre de dones que té en comú unes necessitats de prevenció, cures i tractament derivades de la seva condició de supervivents", ha afirmat.





En aquest sentit també s'ha expressat la vocal de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Dones amb Càncer de Mama (FECMA), Maria Botella, també present en la trobada, i que ha volgut reconèixer la tasca de les associacions de pacients, ja que "arriben a on no arriben els metges".





"Tant de bo tot l'entorn hospitalari fos capaç de ocupar-se de tot el tema disciplinal: diagnòstic, tractament i després ocupar-se també de la salut psíquica i física de la supervivent de càncer", ha lamentat Botella.





MÉS DINERS DE L'ESTAT EN INVESTIGACIÓ





El també investigador del grup GEICAM, el doctor Pedró Sánchez, ha fet una crida al nou govern d'Espanya perquè els diners que es destina a investigació es posi al nivell de la resta dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics ( OCDE).





"Els percentatges en recerca estan molt per sota de l'OCDE: es dedica un 0.9 o un 1 per cent del PIB, quan la mitjana dels altres països està al voltant d'un 2,3 per cent", ha explicat.

"És important que prenguem consciència de la situació perquè canviar redunda en benefici per a la societat" i "sense els estudis que s'han posat en marxa no hagués estat possible aconseguir una supervivència al voltant del 84 o 85 per cent en càncer de mama", s'ha completat.





Des del seu punt de vista, podrien posar-se en marxa mecanismes d'inversió pública o polítiques públiques que afavoreixin la inversió privada, ha valorat el doctor Sánchez.