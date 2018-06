25 anys de Sónar a Barcelona amb rècord de públic

25 anys de Sónar a Barcelona (Europa Press)





El Festival Sónar, que se celebra als recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira Barcelona des de dijous, ha acariciat els 126.000 assistents de 119 països en la seva edició de 25 aniversari, amb 3.000 més que l'any passat i batent novament un rècord històric .





Segons han explicat en roda de premsa aquest dissabte els codirectors Enric Palau, Ricard Robles i Sergio Caballero, i el director executiu de Sónar, Ventura Barba, aquesta xifra indica l ' "estabilitat" en què s'ha mogut el certamen en els últims sis anys des del seu canvi d'ubicació, situant-se en un arc d'entre 115.000 i 126.000 assistents.





Els organitzadors han destacat que el major creixement de la cita s'ha donat al Sónar de Dia _amb 64.000 asistentes_, mentre que en el de nit hauran estat 62.000 al tancament aquest dissabte-.





CREIX EL PÚBLIC DE CASA





Els organitzadors també han remarcat el lleuger creixement d'un punt del públic local, sense anar en detriment del públic estranger, per factors com "l'aniversari i la programació", han assenyalat, i que ha fet que aquest any s'hagi donat un 54% de públic nacional i un 46% internacional.





Palau ha dit que el festival ha registrat també nous reptes artístics de la mà de creadors locals com El Nen d'Elx, Israel Galván i Rosalía, que "han posat a prova" el Sónar instigant una permanent de millora en la proposta artística del certamen.





Preguntats sobre l'actuació de la Rosalia, que va viure llarguíssimes cues a l'estar situada en un escenari de mitjanes dimensions, els organitzadors han assegurat que l'artista va triar ella mateixa aquest emplaçament _-on va veure actuar a Arca l'any passat-_ i que a més el seu show requeria de la foscor i condicions d'aquell escenari.





Com a novetat per a 2019, el festival ha anunciat que celebrarà la seva pròxima edició de forma extraordinària un mes més tard, del 18 al 20 de juliol de 2019, per tornar el 2020 als seus dates habituals entre el 18 i el 20 de juny.





Palau ha explicat que la celebració de "la major fira de maquinària tèxtil del món", Itma, ocuparà l'any que durant sis setmanes al recinte de Fira per al seu muntatge, tot i que se celebrarà solament sis dies entre el 20 i el 26 es juny, davant la qual cosa el Sónar va acceptar encaixar les seves dates.





Els organitzadors han defensat per al Sónar la setmana anterior a la revetlla de Sant Joan com a data estable, però han assenyalat que juliol també té avantatges com que els estudiants ja han acabat els exàmens: "No ens anem contents. Estem bé on som", han dit, remarcant que no hi ha hagut negociació, sinó un desplaçament, però han reiterat que serà excepcional.





"Mai havíem imaginat estar aquí i amb aquesta transcendència celebrant 25 anys", ha dit Roures preguntat sobre la celebració dels 25 anys del festival, que posarà a la venda els primers abonaments dilluns que ve i viurà en els pròxims mesos les seves edicions de Buenos Aires, Bogotà, Istanbul, Hong Kong i Reykjavik.