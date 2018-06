Un de cada cinc pacients majors de 70 anys tenen o tindran càncer de pell

Amb l'inici de l'estiu comencen les campanyes de prevenció del càncer de pell, una malaltia que intensifica la seva incidència amb l'exposició perillosa als raigs ultraviolats. El dermatòleg i director de l'Institut de Dermatologia Integral de Madrid, el doctor Miguel Sánchez Viera, ha advertit en declaracions a Europa Press Televisió que aquest tipus de malaltia és el càncer més comú en els éssers humans.





"Sabem per l'evolució de les estadístiques que, actualment, a l'arribar als 70 anys un de cada cinc pacients va tenir o va a haver tingut un càncer de pell" ha sentenciat Sánchez Viera, però ha matisat que "afortunadament no és el càncer més agressiu o el que té més mortalitat".





El dermatòleg adverteix que aquesta incidència està en augment en l'actualitat de la mà de l'increment en la longevitat de la població. "El càncer de pell augmenta molt amb l'edat, augmenta també amb l'exposició solar: a més anys, més exposició solar", explica Sánchez de Viera, qui ha destacat que d'aquests tipus de càncer només el carcinoma és realment agressiu.





Per evitar trobar-nos amb un càncer de pell en estat avançat el doctor ha destacat la importància dels mètodes de detecció com a mesura preventiva. Sánchez de Viera ha assenyalat l'autoexploració per part del pacient, que ha qualificat de "senzilla", així com la consulta rutinària al dermatòleg, especialment dins el col·lectiu més vulnerable a aquesta malaltia.





Sánchez de Viera ha assenyalat com a grup de més risc a les persones "amb pell més clara, que es cremen amb facilitat, persones que han tingut cremades de repetició en la seva joventut i persones que viuen en un clima com el nostre, amb moltes hores de sol, o amb antecedents en la família de càncer de pell". El director de l'Institut de Dermatologia Integral de Madrid ha apuntat també als pacients de més de 50 anys com a col·lectiu de risc, recalcant que és en aquest col·lectiu on es detecten els casos més avançats.





El doctor Sánchez Viera ha destacat també el paper de la tecnologia en el diagnòstic precoç del càncer de pell. "Han aparegut proves no invasives que no suposen radiació i que estan basades en imatges digitals, microscòpiques" ha informat el dermatòleg, citant entre altres tecnologies el mapeig corporal o la dermatoscòpia digital, que permeten un diagnòstic més precoç "sempre que el pacient acudeixi a fer-se una revisió ", puntualitza Sánchez Viera.





El dermatòleg de l'Institut de Dermatologia Integral ha explicat el mètode de detecció ABCDE, un sistema senzill per a la autoexploració per part del pacient. Es tracta d'una regla mnemotècnica internacional que indica quin tipus de coses cal tenir en compte a l'hora explorar i analitzar les pigues que tenim en el nostre cos.





El doctor Sánchez Viera ha conclòs les seves declaracions oferint consells de prevenció davant el càncer de pell. El dermatòleg ha destacat l'exposició solar com a factor de risc, recomanant la fotoprotecció a través de l'ús de cremes solars de factors "alts, per sobre del 30". El doctor també ha citat com altres mètodes de protecció contra el sol, l'ús de roba i limitar l'exposició fent ús de para-sols.