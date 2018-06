Llenties per reduir els nivells de glucosa

El consum de llenties ajuda a reduir en més d'un 20% els nivells de glucosa en sang, segons una investigació duta a terme per experts de la Universitat de Guelph (Canadà).





Per assolir aquesta conclusió, els investigadors van analitzar a 24 adults sans als quals els van demanar que ingereixin quatre plats: un d'arròs blanc; un altre en què hi havia arròs blanc i llenties grans; un altre amb arròs però amb llenties petites; i un altre amb arròs i amb llenties vermelles.





A tots ells se'ls van realitzar mesuraments de glucosa a la sang a les dues hores d'haver menjat i, van repetir el mateix experiment però, en comptes de amb arròs, van afegir patates.





"Barregem les llenties amb les patates i l'arròs perquè normalment les persones no mengen llegums per si mateixes, sinó que ho fan amb altres midons com a part d'un àpat més abundant", han explicat els científics.





Un cop finalitzades proves, els investigadors van observar que la glucosa en sang va disminuir en quantitats similars quan només s'ingerien llenties.





"La glucosa en sang conté el sucre que es troba durant la digestió en el tracte digestiu superior i depèn del contingut de midó dels aliments que es consumeixen. Les llenties poden retardar la digestió i l'alliberament de sucres que es troben en el torrent sanguini , el que finalment redueix els nivells de glucosa a la sang ", han recalcat.





Les llenties contenen components que inhibeixen els enzims involucrats en l'absorció de glucosa, i la fibra continguda en aquests aliments pot estimular la producció d'àcids grassos de cadena curta, el que també pot ajudar a reduir els nivells de glucosa a la sang.