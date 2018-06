Colau demana a Torra superar un període "tan fosc" amb diàleg

Colau s'ha reunit aquest dimarts amb Torra al Palau de la Generalitat.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha transmès aquest dilluns al president de la Generalitat, Quim Torra, la necessitat de tancar "aquest període tan fosc" i obrir una etapa de diàleg.





"Sabem que no és senzill, perquè no som ingenus, però hem de posar tots de la nostra part per a aquesta nova etapa de diàleg", ha dit en roda de premsa després de la seva primera trobada formal amb Torra, que ha durat unes dues hores al Palau de la Generalitat.





Segons ella, han compartit que la moció de censura a l'expresident del Govern central Mariano Rajoy és positiva, i ella ha destacat l'objectiu d'aconseguir la llibertat dels dirigents independentistes presos i, mentre no es produeixi, exigir almenys el seu acostament a presons catalanes.





CIMERA SOBRE L'ACOLLIDA DE REFUGIATS





Colau ha assegurat que ha compartit amb Torra l'aposta de convocar una "cimera de país" sobre l'acollida de refugiats, per augmentar recursos i equipaments.





"Per acollir ens hem d'organitzar", ha dit Colau en roda de premsa a la Generalitat després de la seva primera reunió formal amb Torra, després de la qual ha assegurat que ha fet aquesta petició al president i està d'acord.