El dia a dia d'Urdangarin a la presó de Brieva

El exduc de Palma Iñaki Urdangarin viurà a la presó de Brieva (Àvila) en aïllament per tal de garantir la seva seguretat, però també en situació de soledat perquè no hi ha més interns.





La presó de dones de Brieva té un departament per a homes en el qual tan sols està pres Urdangarin. El pati és petit, no hi ha gimnàs ni instal·lacions esportives, ni es realitzen tallers, al contrari que en altres presons espanyoles.





El mòdul d'homes de Brieva és dels més antics d'Espanya, sense televisió a les cel·les, encara que és possible comprar-ne una.





PRIMERA NIT A LA PRESÓ





El marit de la infanta Cristina ja ha passat la seva primera nit a la presó, per complir la condemna de cinc anys i deu mesos pel cas Nóos per delictes de prevaricació, malversació, frau, tràfic d'influència i fiscals.





La presó de Brieva va ser construïda el 1989 i compta amb una superfície de 43.540 metres quadrats i 162 cel·les, amb altres 18 més complementàries.





A uns deu quilòmetres d'Àvila, Brieva està bastant aïllada de nuclis urbans encara que no excessivament allunyada de Madrid. Va ser la presó on va complir condemna l'exdirector de la Guàrdia Civil Luis Roldán.