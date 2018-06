L'advocat d'Urdangarin creu que la Infanta seguirà vivint a Ginebra

L'advocat d'Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha dit que no es preveu que la Infanta Cristina canviï el seu lloc de residència, a Ginebra (Suïssa), amb el ingrés a la presó del seu marit a Espanya, que haurà de ser efectiu com a màxim el dilluns: "És una decisió que competeix a Sa Altesa. Jo no la conec, però intueixo que no, que no canviarà".





En declaracions als mitjans aquest dijous, ha explicat que l'exduc de Palma ha rebut amb "enteresa i estoïcisme" la decisió del Tribunal Suprem, que confirma una pena de cinc anys i deu mesos de presó per les presumptes irregularitats de l'Institut Nóos.





Ha afegit que ara tenen de termini 30 dies hàbils per presentar recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, de manera que "falta moltíssim temps per decidir" si es presenta, i després de preguntar per la possibilitat de demanar l'indult, ha respost que l'estudia també.





"Fa només dos dies que hem rebut la sentència. Per tant, queda molt per estudiar i per pensar", segons l'advocat.





Pascual Vives assegura que prendre la decisió sobre quin tipus d'acció judicial emprendre a la vista de la sentència condemnatòria ferma és una cosa que està a les mans com a advocat, ja que Urdangarin "jurídicament no té el coneixement".





Ha valorat positivament que la sentència del Suprem rebaixi la pena d'Urdangarin en cinc mesos, però ha admès que els seus efectes són "molt contundents i durs".





Preguntat per si esperaven la sentència, ha contestat: "esperar-la, cap l'esperàvem, però s'ha rebut amb enteresa i estoïcisme. És una persona molt dura".





Sobre quina presó s'escollirà, Pascual Vives ha observat que és un tema, "potser el més peremptori", en el qual estan treballant, i ha apuntat que hi ha molts centres a què es podria acudir, si bé en qualsevol cas el termini d'ingrés a la presó lògicament es complirà, ha afegit.





En concret, considera que el criteri que va prevaler a l'hora d'escollir presó serà que "la duresa de la privació de llibertat per al reu sigui el menys dura possible".