18 de juny, Dia Internacional del Sushi

El Dia Internacional del Sushi se celebra el 18 de juny, una jornada en la qual el típic plat japonès cobra força a la cuina nipona, cada vegada més internacional.





El principal ingredient del sushi és l'arròs cuit, al qual se li afegeix una porció de peix o marisc.





Existeixen diverses varietats de sushi: el makizushi, que es troba en forma de rotllo gruixut (futomaki) o prim (Hosomaki); el Narezushi, que és el sushi fermentat; el farciment o Inarizushi; el pastat o Nigirizushi i, finalment, el Oshizushi, que té forma de bloc d'arròs premsat.





ESTRIS





La preparació metòdica i tradicional envolta la cultura del sushi. Els estris bàsics són: Fukin o drap de cuina, shamoji o paleta de fusta, Makisu o bambú enrotllable, Ryoribashi o escuradents de cuina, Makiyakinabe o paella rectangular, Hocho o ganivet de cuina ben esmolat i Hangiri barril de fusta en el qual es refreda l'arròs.





