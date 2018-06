El PSC insta Torrent a demostrar que va ser assessorat pels lletrats en la denúncia contra Llarena

Ferran Pedret, portaveu adjunt del PSC al Parlament.





El portaveu adjunt del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha emplaçat aquest dimarts al president de la Cambra, Roger Torrent, a demostrar que els lletrats li han assessorat en la denúncia contra el jutge del Suprem Pablo Llarena.





"Si vol demostrar que sí li han assessorat, que exhibeixi l'informe jurídic que acredita l'assessorament i acabi amb la polèmica", ha assenyalat en roda de premsa al Parlament.





La Mesa va acordar el 24 d'abril que els lletrats 'estudiessin i s'exercitessin' accions penals contra Llarena però Torrent va optar per presentar una denúncia redactada pel gabinet de Presidència : "Ni hi ha hagut una formulació de la denúncia per part dels serveis jurídics ni ha hagut un informe jurídic com s'havia encarregat ", segons Pedret.





Torrent defensa que per presentar la denúncia si va comptar amb l'assessorament dels lletrats, però Pedret adverteix que el PSC no li consta que els serveis jurídics hagin participat en aquest procés.





"Em sembla clar que no s'han complert els acords de la Mesa ni els criteris de cautela" sol·licitats pel líder del PSC, Miquel Iceta, que va demanar a Torrent que no presentés la denúncia sense el suport dels lletrats, ha recordat el portaveu socialista.





I ha assenyalat que la presentació de la denúncia ha estat "precipitada" i ha suposat la vulneració de les indicacions de la Taula de dur a terme tot el procediment a través dels lletrats