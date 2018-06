Sánchez defensa el retard del finançament autonòmic

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat davant del Ple del Congrés que deixa per a la propera legislatura la reforma del sistema de finançament encara que buscarà millorar els comptes de "totes" les comunitats en la legislatura actual, el que ha provocat la queixa de Compromís, que li ha avisat que no van donar suport la seva investidura perquè faci "el mateix que el PP".





"No pot fer un Montoro als valencians", li ha dit el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, en l'estrena de Sánchez a la sessió de control al Govern al Congrés.





Baldoví ha subratllat que les paraules del president són un "gerro d'aigua freda" en comunitats infrafinançades com la valenciana, perjudicada per un model de finançament que considera injust, i ha rebutjat que el president renunciï a reformar-en aquesta legislatura.





Ha recordat que els tècnics que han revisat el sistema han acabat el seu treball "i és l'hora de la política". L'actual model de finançament autonòmic es va aprovar per al període 2009-2014 i està des de llavors pendent de revisió.





Pedro Sánchez li ha respost que no està disposat a "mentir" els ciutadans i que només pot assegurar per a aquesta legislatura una millora del finançament de cada comunitat, especialment de les que estan en pitjor situació, i que és una cosa que tractarà amb els presidents autonòmics a la ronda d'entrevistes que mantindrà amb tots ells.





La reforma "a fons" del model no serà possible en la legislatura actual per falta de temps, ha insistit, com ja va avançar aquest dimarts al Ple del Senat.





Per abordar-la serà necessari valorar les despeses reals en els serveis fonamentals i calcular la insuficiència de cada autonomia, analitzar les "competències homogènies", la cistella d'impostos i l'esforç fiscal de cadascú i en comparació amb la resta, o reformar el funcionament del Consell de Política Fiscal i Financera.





"És l'hora de la política, cal ser ambiciosos però també realistes i no mentir als ciutadans", ha conclòs el president del Govern.





PERMISOS PARENTALS IGUALITARIS





Sánchez ha inclòs en el seu full de ruta dels permisos de paternitat i maternitat igualitaris, com una de les mesures necessàries per "reconstruir" els drets i llibertats "desmantellats" per l'Executiu del PP. En aquest sentit, també ha assenyalat que "vol" que siguin intranferibles i tinguin "una remuneració adequada".





En resposta a una pregunta sobre aquest tema realitzada pel líder d'Units Podem, Pablo Iglesias, Sánchez ha recordat que el Congrés tramita a hores d'ara dues normes "importants" per aconseguir la igualtat a Espanya: una de Units Podem sobre bretxa salarial i una altra del PSOE sobre igualtat laboral.





"Entre tots podem acabar amb una de les principals xacres d'aquest país, que és la discriminació de gènere en l'àmbit personal i laboral", ha apuntat el líder socialista, que ha agraït a Iglesias el seu to i la seva col·laboració amb el nou Executiu socialista.