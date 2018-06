La Comissió Europea evita pronunciar-se sobre el cens de gitanos de Salvini

La Comissió Europea ha evitat pronunciar-se aquest dimarts sobre la idea del ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, de reprendre un pla per a l'elaboració d'un cens de població gitana a Itàlia.





El portaveu de l'Executiu comunitari, Alexander Winterstein, ha reiterat, en ser preguntat sobre aquesta qüestió, que no "comentaria els pensaments" de Salvini malgrat recordar-li que "com a norma general, no es pot expulsar un ciutadà europeu sobre una base ètnica", segons estableix la legislació europea.





"Les regles (europees) són clares i ben conegudes", ha dit Winterstein, que ha assegurat que existeix un "dret dels ciutadans europeus de circular lliurement per la UE", alhora que ha afirmat que "estarem en contacte amb les autoritats italianes per aclarir" la situació.





DECLARACIÓ POLÈMICA





Salvini va anunciar aquest dilluns que el seu ministeri farà un cens de la població gitana a Itàlia per tenir una "fotografia de la seva situació". A més, Salvini va pronunciar unes paraules polèmiques en dir que "malauradament, els gitanos que ja siguin d'aquí, s'hauran de quedar a Itàlia".