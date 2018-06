El tercer vaixell de la flota de l'Aquarius culmina l'acollida a València de 629 migrants

La flotilla de l'Aquarius atracant al port de València (Europa Press)





El Orione de la Marina Militare italiana ha començat a entrar al port de València abans de les 13.00 hores d'aquest diumenge, i completa així l'acollida dels tres vaixells de la flota de l'Aquarius. En l'últim, el segon més nombrós, amb 250 persones: 228 homes i 22 menors no acompanyats --cap dona--. D'ells, 17 presentaven problemes lleus de salut els últims dies.





L'embarcació ha iniciat la seva entrada a la bocana del moll 1 del port cap a les 13.00, dues hores després que ho fes el Aquarius de l'ONG SOS Mediterrani, i fins a sis més tard del també italià Dattilo, de la Guàrdia Costanera. Ha arribat amb una hora de retard des que va arribar inicialment prevista a les 12 del migdia, tot i que amb un interval de temps menor que el seu predecessor.





Culmina així l'acollida a Espanya dels 629 persones de 26 nacionalitats rescatades en costes de Líbia que es van negar a rebre els governs de Malta i Itàlia, després d'una travessia de vuit dies per la Mediterrània.





El dispositiu de recepció ha arrencat a primera hora d'aquest diumenge, amb l'arribada del Dattilo a les 6.50 hores. Quatre hores després, cap a les 10.45, ha finalitzat el desembarcament de les 274 persones que portava a bord. Es tractava de la nau més nombrós dels tres; en ell anaven 182 homes, 32 dones i 60 menors no acompanyats (vuit noies i 52 nois).





Un jove de 29 anys de Sudan del Sud ha estat el primer immigrant a completar tot el procés d'identificació i examen per part dels policies i sanitaris desplegats al port de València.





L'AQUARIUS ARRIBA DESPRÉS DE VUIT DIES DE TRAVESSIA





L'Aquarius, el segon vaixell de la flota i l'únic que no depèn d'Itàlia, ha fet la seva entrada per la bocana del port de València al voltant de les 10.30 hores d'aquest diumenge, gairebé quatre hores després del primer, amb un total de 106 migrants a bord.





En aquesta embarcació, la menys nombrosa de les tres, viatjaven sis dones embarassades i els deu menors acompanyats, així com la majoria de les persones (56) amb problemes lleus de salut.





La nau de l'ONG SOS Mediterrani ha completat la travessa de vuit dies transportant a 51 homes, 45 homes, nou nois i vuit noies. Pel que fa als menors no acompanyats, ha portat a dues noies i cinc nois.





El segon navili ha començat a entrar a la bocana passats uns minuts de les 10.30, quatre després que ho fes el Dattilo, la primera embarcació depenent de la Guàrdia Costanera italiana, i previsiblement tres hores abans de l'última, el Orione de l'Armada del país alpí.





L'Aquarius ha arribat així port segur amb dues hores de retard respecte a la previsió que arribés a les nou del matí, a causa que els sanitaris s'han trobat amb més patologies lleus del que s'esperava entre els ocupants del primer vaixell, la majoria per cremades, malestars i excoriacions a la pell.





EN BON ESTAT I EN CONDICIONS ACCEPTABLES





El president de Creu Roja a la província de València, Rafael Gandia, ha assenyalat aquest diumenge que els migrants que han arribat al Port de València a bord de la primera embarcació de la flota de l'Aquarius, l'Dattilo, es troben, des del punt de vista sanitari, en "bon estat en general i amb condicions acceptables".





Així ho ha explicat Gandia als mitjans de comunicació, als quals ha detallat que els sanitaris no han trobat "patologies en relleu" en els migrants que ja estan sent atesos a les instal·lacions portuàries de València.





Els efectius han atingut a 28 homes i una dona embarassada, ja traslladada a un hospital; 3 menors no acompanyats; 5 persones han precisat de cadira de rodes en el desembarcament i s'han lliurat els primers kits d'aigua i alimentació, segons l'organització humanitària, que ha apuntat que es troben "bon" estat d'ànim encara que "molt cansats".





Pel que fa als menors, ha puntualitzat que mitja dotzena dels han arribat a l'embarcació no anaven acompanyats d'adults, de manera que s'ha seguit el protocol d'atenció previst per a aquest tipus de situacions.





En general, ha destacat, el desembarcament s'ha produït "amb absoluta normalitat i tranquil·litat" ja que l'arribada escalonada dels vaixells "facilita les labors i tot està funcionant molt bé", de manera que, malgrat algun retard, "els tràmits estan funcionant segons el previst".





Per la seva banda, el secretari de la federació internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna, Elhadji Amadousy, ha indicat que l'atenció està sent la que aquesta organització proporciona en aquest tipus de situacions en altres zones geogràfiques per atendre les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.





Ha agraït l'ajuda humanitària d'Espanya per l'acollida dels vaixells, així com a SO Mediterrània i Metges Sense Fronteres per la tasca que estan duent a terme.





PERMÍS DE 45 DIES PER MOTIUS HUMANITARIS





Els passatgers de la flotilla de l'Aquarius, que ja ha començat a arribar a València, tindran autoritzada una entrada extraordinària a Espanya per motius humanitaris de 45 dies un cop passin els tràmits documentals per part de la Policia Nacional, segons ha explicat als mitjans el inspector en cap de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de Madrid, Bernardo Alonso.





En aquest sentit, ha apuntat que el procediment que s'està realitzant al port per part dels agents - al voltant de 200 de diferents escalas-- al port de València amb els migrants de l'Dattilo, l'únic vaixell que ha arribat fins al moment, s'està desenvolupant "amb total normalitat" i "el més ràpid possible".





Segons ha indicat, per part del Govern s'ha determinat que aquestes persones tinguin un permís de 45 dies un cop passin els tràmits documentals en el propi recinte portuari. A partir d'aquest moment estaran tutelats per diferents ONG i per part del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.





"Ningú surt de la zona de seguretat perimetrada sense que estigui identificat", ha dit Alonso, que ha assenyalat que de moment "cap ha presentat cap documentació" i "simplement han manifestat la nacionalitat". "Hi ha un compendi de nacionalitats, ciutadans subsaharians, asiàtics i magrebins", ha dit.





Davant la pregunta de si han detectat que algun tingui una ordre d'expulsió anterior, ha indicat que ho estan mirant. Sobre les peticions d'asil, l'inspector ha explicat que "hi ha un oferiment per part de les autoritats espanyoles que tots tenen dret a sol·licitar la protecció internacional i s'estudiarà cas per cas, no és un tema que es pugui fer generalitat, la gent que compleixi els requisits se'ls donarà el tràmit legal oportú".





Respecte a si algun va a anar a un Centre d'Internament d'Estrangers (CIE), ha respost que podrien anar "els que es troben en determinades situacions" i dependrà de les circumstàncies individuals, parlant-ho amb l'autoritat judicial.