Migrants de l'Aquarius expliquen que Líbia no és un lloc "per cap ésser humà"

KENNY Karpov / MSF / SOS MEDITERRANEE.





Ali, Lawrecence, Ibrahim són tres dels 629 migrants rescatats pel Aquarius i que viatgen cap a València. Metges sense Fronteres ha recollit les seves històries personals i, encara que cada un té la seva pròpia història, els tres coincideixen en una cosa: la terrible experiència del seu pas per Líbia.





"Líbia no és lloc per a cap ésser humà", assegura Ali, nigerià de 18 anys, que va perdre als seus pares quan tenia 11 en un accident de cotxe.





Ali volia arribar a Europa passant per Líbia i in amic dels meus pares li va pagar el viatge. Ali defineix com "terrorífic" el periple marítim.





"Érem 135 al vaixell. Quan vam sortir, la foscor era total. Desgraciadament, cap de nosaltres tenia armilles salvavides. Volien molt més diners, però no teníem prou. Passem gairebé 24 hores a a la mar (...). Abans del rescat , el nostre vaixell estava ple d'aigua, fins gairebé la meitat. Estàvem tots tan espantats. Quan vam caure a l'aigua, feia fred i era fosc.

Estava completament nu al mar, la gent tirava de mi, de la meva roba ", explica.





Ali està ara "molt content" i el seu principal objectiu és fer-se metge. "Vull ser metge per ajudar el meu país, perquè a l'Àfrica hi ha moltes persones patint. El meu somni sempre ha estat ser metge i salvar vides i, després d'haver-ho vist en persona en aquest vaixell, ara ho sé: aquest serà sempre el meu somni" , assegura.





Lawrence, també nigerià i de 18 anys, assegura que Líbia és "terrible" si ets negre. "Ells (els homes) venen a la gent per diners i intercanvi. Et donen diners i després et peguen", ressalta. També va caure a l'aigua i va pensar que moria.





"Tenia por. Mai havia vist el mar així. No tenia armilla salvavides, només la meva roba. Llavors dos de vosaltres em vau treure de l'aigua", rememora. Abans de deixar el seu país, era pintor, pintava cases i edificis, i vol treballar del mateix quan arribi a Europa tot i que assegura que pot fer "qualsevol cosa".





Ibrahim té 20 anys i és de Sudan. "A Líbia em van colpejar amb una barra de ferro i després amb una goma. Mentrestant, els homes em gravaven i es reien de mi. Gravaven com em pegaven per obligar a la meva família a tornar a casa a per més diners per comprar la meva llibertat" , explica.





Ibrahim va ser a Al-Qatron a treballar però quan va arribar, va ser subhastat per homes de pell clara.





"Em van vendre per 1.000 dinars libis. L'home que em va comprar va continuar colpejant-me cada dia. Tot just em donava menjar, només aigua salada i galetes salades", explica.





Finalment, va aconseguir seguir el seu camí cap a la mar i pensava que trigaria un parell d'hores en arribar a Itàlia i seria lliure. "No tenia idea que creuar de Líbia a Itàlia seria tan llarg. Vaig pensar que seria una mica curt, com pujar-te a una barca, navegar per unes hores i veure la terra".