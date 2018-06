L'acollida del Aquarius a València mobilitza Emergències ja gairebé 2.500 persones

Passatgers de l'Aquarius rumb a València (SOS Méditerranée)





L'acollida del Aquarius a València mobilitza Emergències ia unes 2.500 persones

Un total de 2.320 persones integren el dispositiu d'acollida dels 629 migrants que arribaran a bord del Aquarius i dues embarcacions italianes al moll 1 del Port de València, la primera embarcació entre les 6.00 i les 8.00 hores d'aquest diumenge.





El subdirector general d'Emergència de la Generalitat, Jorge Suárez, ha explicat que l'arribada està prevista de manera esglaonada per millorar la qualitat de l'atenció. Així, la primera embarcació que arribarà serà el Dattilo, tres hores més tard l'Aquarius i sobre les 12:00 hores el Orione. Un total de 598 periodistes de 138 mitjans de comunicació i 15 freelance s'han acreditat per cobrir la seva arribada.





La Generalitat ha activat el Pla Territorial d'Emergències per articular la coordinació d'aquest dispositiu entre les tres administracions que intervenen, estatal, autonòmica i local, el que dóna més cobertura legal per reclamar qualsevol recurs addicional que pugui necessitar.





A l'interior dels vaixells, segons les dades de què disposen, viatgen cent menors: 07:00 menors de cinc anys, quatre entre 5 i 13 anys, 28 entre 13 i 15 anys i 61 entre 15 i 17. A més, hi ha 80 dones i 450 homes i cap d'ells revesteix de gravetat.





Suárez ha explicat que la prioritat és l'atenció sanitària. Així, metges de la Conselleria de sanitat i sanitat exterior realitzaran un primer triatge sanitari el més ràpid possible a l'interior del vaixell perquè psicològicament és "molt important" que puguin baixar a terra com més aviat millor.





Els migrants aniran desembarcant en grups de 20 persones i aquells que se sospiti que precisen d'atenció metges aniran passant pels deu punts habilitats al Port per rebre una primera assistència i que es determini si precisen d'una derivació hospitalària.





Tot i això, ha explicat que, per les informacions de les ONG que els atenen durant la travessia, no s'espera a ningú amb una malaltia greu i que l'atenció prioritària està prevista a les embarassades i als menors.





Per això, no s'ha establert cap hospital de referència sinó que s'aniran derivant als centres hospitalaris de la xarxa pública valenciana en funció dels criteris mèdics acompanyats per policies.





Aquelles persones que precisen d'una atenció hospitalària sortiran ja amb un nombre SIP provisional assignat, la targeta de garantir l'atenció sanitària. A la resta se li proporcionarà en els seus centres d'acollida.





Els que no precisin d'atenció sanitària passaran a les carpes d'espera en les quals rebran un suport psicològic per part d'efectius de Creu Roja, i on es preveu que esperin fins a un màxim de 90 minuts, fins que passin per un procés de filiació per part de la Policia Nacional.





Posteriorment seran duts als seus centres d'acollida en funció de les característiques dels migrants per respectar l'agrupació familiar i la unitat dels menors. Suárez ha aclarit que no facilitaran els punts d'acollida per raons de seguretat i respecte a la intimitat.





TOT A PUNT





Suárez ha explicat que en el matí d'aquest dissabte s'ha realitzat l'últim simulacre i que "tot està preparat" al moll 1 per a rebre-ho i ha ressaltat l'experiència de la Generalitat en l'atenció d'emergències com a grans incendis i inundacions. El Port s'ha classificat per zones i es limitarà l'accés a les "més calentes" al personal estrictament necessari.





En total, el dispositiu d'acollida està integrat per 2.320 persones tot i que en cada departament hi ha mobilitzat més personal per si fos necessari. Ere ells 70 efectius de l'Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències, amb un vehicle del Lloc de Comandament Avançat que gestionaran el suport logístic i els recursos de materials com carpes, taules i cadires.





Així mateix, hi haurà 150 professionals de la conselleria de sanitat i 15 de sanitat Exterior "perfectament coordinats" i 120 policies de la Generalitat, 356 funcionaris de la Policia Nacional, i prop d'un centenar d'efectius de la Guàrdia Civil.





Als immigrants els atendran 70 traductors jurats per ajudar-los en els tràmits de filiació i 400 intèrprets per realitzar unes tasques d'acompanyament i que cap d'ells, sobretot els col·lectius més vulnerables, es quedi sol.





A aquest dispositiu se sumen 35 efectius de la conselleria de Polítiques Ilusivas, cinc de Transparència i mil efectius de Creu Roja. Infraestructures posarà 13 autobusos i un microbus per al trasllat i l'Ajuntament de València aportarà, a més de Policia Local per ajudar en el control d'accessos, cinc autobusos urbans. L'autoritat Portuària de València col·labora amb zones d'aparcament i Marina València amb avituallament per al personal del dispositiu.





Suárez ha explicat que les actuacions previstes en aquest dispositiu estan definides pel Pla Territorial d'Emergències, que es va activar el dimarts 12 de juny i que estarà actiu el temps que sigui necessari.





Aquest pla és "fonamental" per a treballar diferents agències amb un únic comandament. Així, s'ha constituït un CECOPI (Centre de Coordinació Operatiu Integrat) i s'ha establert un Lloc de Comandament Avançat, el que assegura que "no hi hagi interferències".