Quim Torra i Pablo Iglesias es reuniran dilluns a Barcelona

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es reuniran dilluns que ve a Barcelona.





Ho ha revelat Torra en la sessió de control al Govern autonòmic al Parlament català, on ha dit que veu molt interessant tendir ponts amb l'Estat i "especialment amb els republicans de l'Estat".





El Govern va anunciar aquest dimarts que Torra i Iglesias ja havien contactat per concertar la reunió, i fonts del Govern han explicat que la trobada es celebrarà a les 12:30.





REFORÇAR EL DIÀLEG





Torra afirma que aquestes reunions serveixen per "explicar el projecte català i per poder entendre els projectes de l'Estat", ja que defensa que el diàleg amb l'Estat no ha de circumscriure's a parlar amb el Govern central, sinó amb els grups del Congrés.





Ha fet aquestes reflexions en resposta a les preguntes del capdavanter dels comuns, Xavier Domènech, que ha raonat que, per abordar aquest debat amb l'Estat, primer cal començar per un debat intern a Catalunya.





Domènech ha compartit amb el president la voluntat de Catalunya de tenir un diàleg de tu a tu amb l'Estat, però "només podrà fer-ho si (Torra) parla amb la veu de tots i no solament amb la del Govern".





Per això ha afirmat que "s'ha de construir un organisme en el propi Parlament, conformat tant pel conjunt de les forces d'aquesta càmera com per totes aquelles entitats que s'han significat amb aquesta situació des de diferents posicionaments".





Torra ha recordat que el debat sobre la situació catalana entre tots els grups del Parlament ja es produeix en el ple, però s'ha obert a crear l'organisme que proposa Domènech: "Per nosaltres no quedarà".