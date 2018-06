Cospedal s'envolta d'afiliats, Santamaria d'exministres i Casado presenta 5.000 avals

Set precandidats han presentat aquest dimecres 20 de juny els suports necessaris per entrar a la carrera electoral amb l'objectiu de succeir a Mariano Rajoy al capdavant del Partit Popular.





Així, Pablo Casado ha presentat 5.000 avals, mentre que María Dolores de Cospedal, ha dit que compta amb més de 3.200.





Una altra de les favorites, l'exvicepresidenta del Govern central Soraya Sáenz de Santamaría no ha volgut revelar el nombre i l'exministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, ha assegurat que compta amb més de 500.





També han presentat la seva candidatura l'exlíder de Noves Generacions de la Comunitat Valenciana José Luis Bayo, el cocenjal de la Font de la Figuera Elio Cabanes i el secretari de Relacions Internacionals del PP José Ramón García Hernández.





SANTAMARÍA OFEREIX INTEGRACIÓ





Santamaría ha ofert aquest dimecres a la resta d'aspirants a succeir aRajoy, negociació i integració en la seva candidatura "abans, durant i després" del conclave dels populars que se celebrarà els dies 20 i 21 de juliol a Madrid.





Així s'ha pronunciat Sáenz de Santamaría en declaracions als mitjans a les portes de la seu del PP a Madrid després de lliurar els avals que són necessaris per poder aspirar a presidir el partit, una xifra que no ha volgut precisar.





"Només vaig dir al meu equip, quan tinguem més de 100, estic tranquil·la", ha postil·lat. Els Estatuts del PP exigeixen un mínim de 100 als aspirants a succeir a Mariano Rajoy.





En la formalització de la seva candidatura, la exvidepresidenta ha estat acompanyada de l'exministra d'Ocupació, Fátima Báñez; l'exministre de Sanitat i president del PP Basc Alfonso Alonso, l'excap de Gabinet de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón i el senador basc del Grup Popular Iñaki Oyarzábal.





COSPEDAL





Per la seva banda, María Dolores de Cospedal ha presentat la seva candidatura per liderar el partit amb més de 3.200 avals i acompanyada de militants i afiliats de la formació de diferents llocs d'Espanya. "He presentat la meva candidatura per sumar", ha proclamat.





Els Estatuts del PP exigeixen un mínim de 100 avals i els afiliats podran pronunciar-se en urna el proper 5 de juliol.





Un cop tancat el termini de presentació de candidatures, els aspirants disposaran de gairebé dues setmanes per recórrer Espanya i presentar el seu projecte.





Cospedal ha explicat davant els periodistes que volia fer lliurament d'aquestes signatures acompanyada de militants.





"Vull representar que aquesta és la candidatura dels militants, dels afiliats, de tot el partit, de tot Espanya, dels homes i dones que estan tots els dies en els pobles, en les juntes locals", ha manifestat.





CASAT PRESENTA 5.000 AVALS





Casado ha lliurat més de 5.000 avals a la seu nacional del partit a Madrid que recolzen la seva proposta per succeir a Mariano Rajoy i que segons ha dit, procedeixen de tot Espanya i tant de les bases com dels comandaments intermedis de la formació.





Demà mateix arrencarà la seva campanya a Àvila, la seva circumscripció, província, amb la intenció de recórrer totes les províncies.





Casado ha acudit a la seu del PP per lliurar diverses caixes amb les signatures de les persones que l'avalen, unes 5.000, ha dit, tot i que els estatuts del partit només exigeixin 100.





Ho ha fet a més acompanyat per una dotzena de persones, entre elles el vicesecretari de Política Sectorial basc del PP, Javier Maroto, la portaveu del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el diputat madrileny José Ignacio Echániz, el diputat murcià Teodoro García Egea i el senador per Castella i Lleó Ignacio Cosidó, exdirector de la Policia.