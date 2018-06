Rajoy als candidats a succeir-lo: "No he de transmetre'ls res, la vida continua"

L'expresident del Govern central Mariano Rajoy ha assegurat que no té res més que transmetre els candidats a succeir-lo en la presidència del PP que allò que ja va expressar, ja que ara "han de ser els militants els que trien democràticament el seu líder". "No he de transmetre res als candidats, llevat del que jo els vaig dir: que jo me n'anava, però la vida continua i el PP és un gran partit".





Mariano Rajoy ha fet aquestes manifestacions a Santa Pola (Alacant), on a primera hora del matí ha acudit al seu lloc de treball, entre una gran expectació mediàtica, per reincorporar-se a la seva plaça de registrador de la propietat .





En arribar, l'expresident ha estat preguntat per la seva opinió sobre les candidatures que s'estan presentant per liderar el PP. Respecte d'això, ha asseverat: "La meva posició també és coneguda, ho vaig dir en el Comitè. He convocat un congrés, jo me'n vaig i són els militants del PP els que han de triar democràticament qui volen que sigui el seu líder".





"El que jo digui -ha continuat- és poc rellevant. No he de transmetre res als candidats, llevat del que jo els vaig dir, que jo me n'anava, però la vida continua i el PP és un gran partit".





Quan li han preguntat si estava nerviós per la seva volta, ha contestant que no i ha recordat que ha treballat "moltes vegades" en la seva vida. "No estic nerviós, però són molts anys fora i molts els que he dedicat a la vida política i, en fi, ara a la meva professió", ha tancat.