Pablo Casado presenta la seva candidatura al congrés del PP per succeir a Rajoy

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dilluns que presenta la seva candidatura a la Presidència del Partit Popular davant el congrés extraordinari que la formació celebrarà els dies 20 i 21 de juliol per succeir a Mariano Rajoy.





"He decidit presentar-me al Congrés Nacional del PP. Atendré als mitjans de comunicació a les 11:30h a l'entrada de la seu nacional. #IlusiónPorElFuturo", ha escrit Casado en un missatge al seu compte de Twitter.









Casado, diputat per Àvila nascut el 1981, és llicenciat en Dret per la Universitat Complutense i llicenciat en Administració i compta a més amb una altra llicenciatura en Direcció d'Empreses i màster en Dret Autonòmic i Local per la Universitat Rei Joan Carles, dues carreres universitàries que estan sota investigació d'ambdues universitats.





Des de juny de 2015 forma part de la cúpula del PP com a vicesecretari general nacional de Comunicació i abans va ser diputat autonòmic a l'Assemblea de Madrid.





A més, del 2009 al 2012 va ser director de gabinet de l'expresident del Govern José María Aznar, segons figura en el seu currículum. El passat mes de maig va ser triat a més president del Comitè Electoral del PP de Madrid.





ALTRES CANDIDATURES





De moment, han anunciat també la seva intenció de competir per liderar el PP el secretari executiu de Relacions Internacionals del PP, José Ramón García-Hernández, l'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo, i l'expresident de Noves Generacions de la Comunitat Valenciana, José Luis Bayo. Cada candidatura ha de comptar com a mínim amb 100 avals d'afiliats, segons recullen els Estatuts del partit.





Diferents càrrecs del PP estan pendents de si també dóna aquest pas el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo o l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En les travesses apareixen també altres noms, com la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal o fins i tot l'exministre de Foment Iñigo de la Serna.





El PP obre aquest dilluns el termini formal per presentar candidatures a la Presidència del partit davant el congrés extraordinari de juliol que elegirà el successor de Rajoy.





Aquells que vulguin fer un pas endavant disposaran fins el dimecres 20 de juny a les 14.00 hores per presentar la seva candidatura.





A partir d'aquest moment, començarà la campanya electoral interna des del 23 de juny al 4 de juliol. Els afiliats podran inscriure per participar en l'elecció del president del PP fins al 25 de juny i per participar com compromissari al congrés disposaran de termini fins al 29 de juny.





Totes les assemblees se celebraran el dijous 5 de juliol a les seus del partit de tot Espanya --des de les 09.30 fins a les 20.30 hores-- i està previst que hi hagi dues urnes: una per a l'elecció de candidats (si hi ha més d'una llista ); i una altra per elegir els 2.612 compromissaris electes que participaran en el conclave.





ELS COMPROMISSARIS





Un total de 3.134 compromissaris acudiran al XIX congrés extraordinari fixat per als dies 20 i 21 de juliol. D'aquesta xifra, 522 són membres nats i 2.612 són electes, per la qual cosa hauran de ser elegits pels afiliats en la votació que tindrà lloc el 5 de juliol a tot Espanya.





Els criteris de distribució dels compromissaris es mantenen iguals als dels anteriors congressos del PP celebrats des de 1990, de manera que hi haurà sis compromissaris mínim per província i les illes, Ceuta i Melilla tindran com a mínim tres compromissaris. La resta de compromissaris es distribuirà atorgant un 75% segons afiliació i un 25% per resultats electorals de les anteriors eleccions generals.