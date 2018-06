Sánchez i Torra es reuniran el 9 de juliol a Moncloa

El 9 de juliol a les 11: 30 es reuniran a la Moncloa el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de l'Executiu català, Quim Torra.





Una una cita marcada per la voluntat de "diàleg" mostrada per les dues parts per destensar el conflicte català.





Uns dies abans de rebre el cap de l'Executiu català, Sánchez celebrarà el 25 de juny una trobada amb el lehendakari, Iñigo Urkullu.





EL REI I TORRA





Moncloa ha tancat la porta a una reunió entre el Rei i Quim Torra, ja que sosté que la petició va més enllà de qüestions protocollàries perquè la situacón política s'ha de tractar amb el Govern i no amb el monarca.





Des de l'Executiu de Sánchez remarquen que tota qüestió política ha de passar pel president del Govern central.





CARTA DE TORRA, MAS I PUIGDEMONT





El president de la Generalitat, Quim Torra, i els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas han escrit una carta al rei Felip VI en què li reclamen "diàleg" i gestos de distensió cap a Catalunya.





En la missiva, li demanen al monarca que aprofiti els Jocs del Mediterrani a Tarragona per "reparar i recosir això que la violència, la repressió i la persecució contra el referèndum de l'1-O van provocar".





"Us volem rebre amb la voluntat d'obrir una etapa de diàleg, negociació, reconeixement, respecte democràtic, modernitat institucional i respecte pels drets civils i polítics i les llibertats fonamentals", afegeixen.