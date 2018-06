El 20% dels catalans viu en risc de pobresa

Un 20% de la població catalana viu en situació de risc de pobresa. La taxa creix al 28,5% en menors de 16 anys, segons les dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'any 2017 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) feta pública aquest dijous en un comunicat.





La taxa de risc de pobresa es va situar el 2017 en el 20%, el que significa vuit dècimes més que la de l'any anterior, sent la població més afectada per aquest augment la de menys de 16 anys, amb una taxa del 28,5% (4,5 punts més que l'any anterior).





Segons el document, els ingressos mitjans nets anuals dels catalans van ser 31.411 euros per llar i 12.712 per persona durant l'any 2016, el que representa un 0,2% i un 0,4% més que l'any anterior.





Els ingressos familiars mitjans nets per persona augmenten a Catalunya per quart any consecutiu, però amb menys intensitat que l'any anterior, en què van créixer un 3,1%, segons destaca l'enquesta anual.





Respecte a la població de 16 a 64 anys, es manté la taxa de risc de pobresa en el 19%, mentre que la de més de 65 anys augmenta mig punt per situar-se al 15,5%.





Els indicadors de nivell de privació de les llars, que recullen aspectes subjectius de condicions de vida, donen un senyal contrari als indicadors de distribució de la renda, ja que mostren millores respecte a l'any anterior, i és que el nombre de persones que manifesten arribar a final de mes amb molta dificultat representen el 7% de la població, mentre que des de 2013 aquest grup havia superat el 12%.





Els ingressos mitjans de les llars catalanes se situen en 31.411 euros el 2016, tenint en compte que el llindar de pobresa se situa en 10.097 euros per persona que viu sola a l'any.